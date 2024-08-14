14 августа 2024

Пострадавших в Курской области от бомбежек ВСУ разместили под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВР в селе Равнец. Ишимский район , пункт временного размещения, женщина, пвр
Пребывших курян разместили в ПВР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Свердловскую область прибыли два человека из Курской области, которые пострадали в результате бомбежек ВСУ. Их поместили в пункте временного размещения под Екатеринбургом, и в настоящее время специалисты министерства социальной политики оказывают помощь в подготовке всех необходимых документов для их дальнейшего пребывания в регионе. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к ведомству.

«Изначально предполагалось, что в область прибудут три человека, однако в последний момент стало известно, что из Курска приедут только двое. Для них были подготовлены места в одной из гостиниц. В то же время сотрудники министерства социальной политики оказывают поддержку в оформлении документов, чтобы пострадавшие могли легально пребывать в регионе и пользоваться всеми предоставляемыми социальными услугами, в том числе медицинскими», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ ожидается.

Утром 6 августа была предпринята попытка украинскими военными силами проникнуть на территорию Курской области, в которой принимали участие сотни боевиков и десятки единиц техники. В ходе интенсивных боевых столкновений, вооруженные силы Российской Федерации уничтожили большое количество военной техники, представленной противником. Боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжаются. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

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В Свердловскую область прибыли два человека из Курской области, которые пострадали в результате бомбежек ВСУ. Их поместили в пункте временного размещения под Екатеринбургом, и в настоящее время специалисты министерства социальной политики оказывают помощь в подготовке всех необходимых документов для их дальнейшего пребывания в регионе. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к ведомству. «Изначально предполагалось, что в область прибудут три человека, однако в последний момент стало известно, что из Курска приедут только двое. Для них были подготовлены места в одной из гостиниц. В то же время сотрудники министерства социальной политики оказывают поддержку в оформлении документов, чтобы пострадавшие могли легально пребывать в регионе и пользоваться всеми предоставляемыми социальными услугами, в том числе медицинскими», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ ожидается. Утром 6 августа была предпринята попытка украинскими военными силами проникнуть на территорию Курской области, в которой принимали участие сотни боевиков и десятки единиц техники. В ходе интенсивных боевых столкновений, вооруженные силы Российской Федерации уничтожили большое количество военной техники, представленной противником. Боевые действия между российскими и украинскими войсками продолжаются. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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