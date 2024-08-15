На Украине признали, что диверсия в Курской области не повлияла на наступление ВС РФ

Представитель Нацгвардии Украины Музычук: темпы наступления ВС РФ не снижаются

15 августа 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ситуация в Курской области не снизила темп наступления ВС РФ в зоне украинского конфликта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Подразделениям ВСУ не стало «легче» в хоне конфликта после нападения на Курскую область, потому что темпы наступления российской армии при этом не снижаются. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. «Сейчас, как видно даже по официальным сводкам, <…> темпы наступления [российских сил], активность штурмов не снижаются», — заявил Музычук, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ и слова бойцов. Его слова передает ТАСС. При этом ранее украинский чиновник в разговоре с The New York Times описал недавний удар ВСУ в Курской области как тактику отвлечения ВС РФ от других участков фронта. Эта стратегия якобы применяется в ответ на потери, которые ВСУ несут на некоторых направлениях. Военные эксперты, на которых ссылается газета, предполагают, что Россия может использовать для отражения украинских атак силы, которые в настоящий момент не участвуют в конфликте. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина напала на Курскую область для усиления позиций на будущих переговорах с российской стороной. По его словам, противник с помощью стран Запада выполняет их волю подобным шагом, передает «Общественное телевидение России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделениям ВСУ не стало «легче» в хоне конфликта после нападения на Курскую область, потому что темпы наступления российской армии при этом не снижаются. Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. «Сейчас, как видно даже по официальным сводкам, <…> темпы наступления [российских сил], активность штурмов не снижаются», — заявил Музычук, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ и слова бойцов. Его слова передает ТАСС. При этом ранее украинский чиновник в разговоре с The New York Times описал недавний удар ВСУ в Курской области как тактику отвлечения ВС РФ от других участков фронта. Эта стратегия якобы применяется в ответ на потери, которые ВСУ несут на некоторых направлениях. Военные эксперты, на которых ссылается газета, предполагают, что Россия может использовать для отражения украинских атак силы, которые в настоящий момент не участвуют в конфликте. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина напала на Курскую область для усиления позиций на будущих переговорах с российской стороной. По его словам, противник с помощью стран Запада выполняет их волю подобным шагом, передает «Общественное телевидение России».