Общество В ГД оценили пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков» В Госдуме не верят, что подрыв «Северных потоков» офицеры ВСУ придумали по пьяни 15 августа 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В Госдуме не верят в пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Сейчас американские СМИ пытаются переложить всю ответственность на неких украинских офицеров, каких-то безымянных бизнесменов, на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который якобы ослушался приказа Зеленского и взорвал газопроводы, и так далее. На мой взгляд, все это пустые разговоры, какие-то сплетни», — пишет «Ридус», ссылаясь на слова Алексея Чепа. По его словам, взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб. Исполнители теракта имели точные карты и сведения по этому делу. Ранее The Wall Street Journal писал, что идея подорвать газопроводы якобы пришла украинским офицерам во время пьяного застолья. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. В этом подрыве Власти Германии обвиняют шесть человек с украинской стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Госдуме не верят в пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Сейчас американские СМИ пытаются переложить всю ответственность на неких украинских офицеров, каких-то безымянных бизнесменов, на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который якобы ослушался приказа Зеленского и взорвал газопроводы, и так далее. На мой взгляд, все это пустые разговоры, какие-то сплетни», — пишет «Ридус», ссылаясь на слова Алексея Чепа. По его словам, взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб. Исполнители теракта имели точные карты и сведения по этому делу. Ранее The Wall Street Journal писал, что идея подорвать газопроводы якобы пришла украинским офицерам во время пьяного застолья. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. В этом подрыве Власти Германии обвиняют шесть человек с украинской стороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям