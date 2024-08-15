В ГД оценили пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков»

В Госдуме не верят, что подрыв «Северных потоков» офицеры ВСУ придумали по пьяни
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

В Госдуме не верят в пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сейчас американские СМИ пытаются переложить всю ответственность на неких украинских офицеров, каких-то безымянных бизнесменов, на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который якобы ослушался приказа Зеленского и взорвал газопроводы, и так далее. На мой взгляд, все это пустые разговоры, какие-то сплетни», — пишет «Ридус», ссылаясь на слова Алексея Чепа.

По его словам, взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб. Исполнители теракта имели точные карты и сведения по этому делу. Ранее The Wall Street Journal писал, что идея подорвать газопроводы якобы пришла украинским офицерам во время пьяного застолья.

Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. В этом подрыве Власти Германии обвиняют шесть человек с украинской стороны.

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В Госдуме не верят в пьяную задумку украинских офицеров о подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Сейчас американские СМИ пытаются переложить всю ответственность на неких украинских офицеров, каких-то безымянных бизнесменов, на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который якобы ослушался приказа Зеленского и взорвал газопроводы, и так далее. На мой взгляд, все это пустые разговоры, какие-то сплетни», — пишет «Ридус», ссылаясь на слова Алексея Чепа. По его словам, взрыв «Северных потоков» не обошелся без участия западных спецслужб. Исполнители теракта имели точные карты и сведения по этому делу. Ранее The Wall Street Journal писал, что идея подорвать газопроводы якобы пришла украинским офицерам во время пьяного застолья. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. В этом подрыве Власти Германии обвиняют шесть человек с украинской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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