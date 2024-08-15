Челябинский сирота стал бездомным из-за соседа дебошира. Фото

16 августа 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Молодому человеку негде жить после детского дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 18-летний Герман Геппа, выпускник детского дома, оказался на улице после того, как его сосед по коммунальной квартире сменил замки и перестал его впускать. Молодой человек обратился за помощью в Благотворительный Фонд «Источник Надежды», рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. «Сосед по „коммуналке“ сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз хватывает страх, что настанет время и просто придется ночевать на улице», — делится Герман Геппа. После смерти матери от онкологического заболевания подросток был определен в детский дом, а сейчас стал бездомным. Ситуацией заинтересовалась Анастасия Пономарева, социальный волонтер проекта «Дом в начале», который предоставляет временное жилье людям без крова. «Сейчас важно протянуть ему руку помощи, чтобы парень мог строить свое будущее», — говорит Анастасия. Проект поддерживает участников не только предоставлением жилья, но и юридической, психологической и гуманитарной помощью. Сейчас специалисты фонда работают над его заселением во временное жилье и трудоустройством. Молодой человек после детского дома оказался без крыши над головой Пресс-служба Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 18-летний Герман Геппа, выпускник детского дома, оказался на улице после того, как его сосед по коммунальной квартире сменил замки и перестал его впускать. Молодой человек обратился за помощью в Благотворительный Фонд «Источник Надежды», рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. «Сосед по „коммуналке“ сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз хватывает страх, что настанет время и просто придется ночевать на улице», — делится Герман Геппа. После смерти матери от онкологического заболевания подросток был определен в детский дом, а сейчас стал бездомным. Ситуацией заинтересовалась Анастасия Пономарева, социальный волонтер проекта «Дом в начале», который предоставляет временное жилье людям без крова. «Сейчас важно протянуть ему руку помощи, чтобы парень мог строить свое будущее», — говорит Анастасия. Проект поддерживает участников не только предоставлением жилья, но и юридической, психологической и гуманитарной помощью. Сейчас специалисты фонда работают над его заселением во временное жилье и трудоустройством.