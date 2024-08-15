В Челябинске 18-летний Герман Геппа, выпускник детского дома, оказался на улице после того, как его сосед по коммунальной квартире сменил замки и перестал его впускать. Молодой человек обратился за помощью в Благотворительный Фонд «Источник Надежды», рассказали URA.RU в пресс-службе фонда.
«Сосед по „коммуналке“ сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз хватывает страх, что настанет время и просто придется ночевать на улице», — делится Герман Геппа. После смерти матери от онкологического заболевания подросток был определен в детский дом, а сейчас стал бездомным.
Ситуацией заинтересовалась Анастасия Пономарева, социальный волонтер проекта «Дом в начале», который предоставляет временное жилье людям без крова. «Сейчас важно протянуть ему руку помощи, чтобы парень мог строить свое будущее», — говорит Анастасия.
Проект поддерживает участников не только предоставлением жилья, но и юридической, психологической и гуманитарной помощью. Сейчас специалисты фонда работают над его заселением во временное жилье и трудоустройством.
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