15 августа 2024

Челябинский сирота стал бездомным из-за соседа дебошира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные собаки. Челябинск, собаки, дворняга, бар, бездомные собаки, джипси, gipsy
Молодому человеку негде жить после детского дома Фото:

В Челябинске 18-летний Герман Геппа, выпускник детского дома, оказался на улице после того, как его сосед по коммунальной квартире сменил замки и перестал его впускать. Молодой человек обратился за помощью в Благотворительный Фонд «Источник Надежды», рассказали URA.RU в пресс-службе фонда.

«Сосед по „коммуналке“ сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз хватывает страх, что настанет время и просто придется ночевать на улице», — делится Герман Геппа. После смерти матери от онкологического заболевания подросток был определен в детский дом, а сейчас стал бездомным.

Ситуацией заинтересовалась Анастасия Пономарева, социальный волонтер проекта «Дом в начале», который предоставляет временное жилье людям без крова. «Сейчас важно протянуть ему руку помощи, чтобы парень мог строить свое будущее», — говорит Анастасия.

Проект поддерживает участников не только предоставлением жилья, но и юридической, психологической и гуманитарной помощью. Сейчас специалисты фонда работают над его заселением во временное жилье и трудоустройством.

Молодой человек после детского дома оказался без крыши над головой
Молодой человек после детского дома оказался без крыши над головой

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В Челябинске 18-летний Герман Геппа, выпускник детского дома, оказался на улице после того, как его сосед по коммунальной квартире сменил замки и перестал его впускать. Молодой человек обратился за помощью в Благотворительный Фонд «Источник Надежды», рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. «Сосед по „коммуналке“ сменил замки и не пускает меня домой. Я вынужден скитаться по друзьям и знакомым. Каждый раз хватывает страх, что настанет время и просто придется ночевать на улице», — делится Герман Геппа. После смерти матери от онкологического заболевания подросток был определен в детский дом, а сейчас стал бездомным. Ситуацией заинтересовалась Анастасия Пономарева, социальный волонтер проекта «Дом в начале», который предоставляет временное жилье людям без крова. «Сейчас важно протянуть ему руку помощи, чтобы парень мог строить свое будущее», — говорит Анастасия. Проект поддерживает участников не только предоставлением жилья, но и юридической, психологической и гуманитарной помощью. Сейчас специалисты фонда работают над его заселением во временное жилье и трудоустройством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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