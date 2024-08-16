16 августа 2024

Роструд создаст реестр работодателей с нелегалами в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Роструд начнет отслеживать нарушителей закона
Роструд начнет отслеживать нарушителей закона Фото:

С первого января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ, уточняя, что проект постановления правительства уже опубликован.

«Реестр включит компании, заменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров. Реестр будет публично доступен на сайте Роструда», — сообщили в Минтруде, заявление ведомства передает РИА Новости.

Внесение в реестр будет происходить на основании решения об административном правонарушении. В нем будут указаны название компании или ФИО предпринимателя, ИНН, дата включения и основание для этого.

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С первого января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, которые допускали нелегальную занятость. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ, уточняя, что проект постановления правительства уже опубликован. «Реестр включит компании, заменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров. Реестр будет публично доступен на сайте Роструда», — сообщили в Минтруде, заявление ведомства передает РИА Новости. Внесение в реестр будет происходить на основании решения об административном правонарушении. В нем будут указаны название компании или ФИО предпринимателя, ИНН, дата включения и основание для этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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