Кадыров заявил об уничтожении Starlink ВСУ в Харьковской области

Система спутниковой связи Starlink, которую применяют ВСУ в Харьковской области, была уничтожена в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Умелыми действиями наших дроноводов были обнаружены передвижения живой силы в Харьковской области, их укрытия, а также оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink в лесопосадках. Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.
Уточняется, что в операции участвовал батальон «Запад-Ахмат». Формированием руководит офицер Рустам Агуев. Также батальону помогали бойцы 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии, подчеркнул глава Чечни.
Ранее российская армия уничтожила Starlink ВСУ в ДНР. Там же был подбит пикап с пехотой и обслуживающим станцию связи персоналом, передает RT.
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