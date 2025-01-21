21 января 2025

Кадыров заявил об уничтожении Starlink ВСУ в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров рассказал об успехах в зоне СВО
Кадыров рассказал об успехах в зоне СВО Фото:

Система спутниковой связи Starlink, которую применяют ВСУ в Харьковской области, была уничтожена в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Умелыми действиями наших дроноводов были обнаружены передвижения живой силы в Харьковской области, их укрытия, а также оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink в лесопосадках. Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

Уточняется, что в операции участвовал батальон «Запад-Ахмат». Формированием руководит офицер Рустам Агуев. Также батальону помогали бойцы 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии, подчеркнул глава Чечни.

Ранее российская армия уничтожила Starlink ВСУ в ДНР. Там же был подбит пикап с пехотой и обслуживающим станцию связи персоналом, передает RT.

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Система спутниковой связи Starlink, которую применяют ВСУ в Харьковской области, была уничтожена в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Умелыми действиями наших дроноводов были обнаружены передвижения живой силы в Харьковской области, их укрытия, а также оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink в лесопосадках. Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Уточняется, что в операции участвовал батальон «Запад-Ахмат». Формированием руководит офицер Рустам Агуев. Также батальону помогали бойцы 116-й отдельной бригады особого назначения «Стальная» Росгвардии, подчеркнул глава Чечни. Ранее российская армия уничтожила Starlink ВСУ в ДНР. Там же был подбит пикап с пехотой и обслуживающим станцию связи персоналом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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