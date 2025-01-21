Сирия забрала себе управление портом в Тартусе, где находится база ВС РФ

Недавно сформированное правительство Сирии приняло решение о расторжении инвестиционного контракта по управлению морским портом Тартус, который был подписан с российской компанией в 2019 году. Там находится база ВС РФ. Директор таможенного управления Тартусской провинции Риад Джуди сообщил об этом сирийской газете Al Watan. Что известно о военного-морской базе РФ — в материале URA.RU.
Что такое Тартус
Тартус — это крупный город, расположенный на северо-западе Сирии, на восточном берегу Средиземного моря. Он является вторым по значению портом страны после Латакии и предоставляет услуги всем типам коммерческих судов. В северной части портовой акватории Тартуса находится единственная в Средиземном море российская военно-морская база.
Кроме того, Тартус служит административным центром одноименного округа и провинции. Город размещен в 30 километрах к северу от ливанской границы и всего в 5 километрах от острова Арвад, который является единственным населенным островом Сирии и имеет собственное рыбацкое поселение, входящее в состав округа Тартус.
Транспортно-географическое положение Тартуса
Город Тартус находится на расстоянии 258 километров к северо-западу от Дамаска и располагается на прибрежной равнине. Восточные предместья города примыкают к холмам, высота которых колеблется от 100 до 200 метров. Тартус соединен национальной автодорогой M1 с Латакией на севере и Хомсом на востоке, а также железнодорожной линией с основными городами Сирии, хотя для пассажирских перевозок активно используется только маршрут в Латакию.
Площадь Тартуса составляет 13,5 квадратных километров, а с учетом пригородов — более 20 квадратных километров. Город простирается на шесть километров с севера на юг вдоль побережья и развивался преимущественно спонтанно и концентрически, расширяясь на восток и северо-восток. Тартус поделен на девять районов, где преобладает малоэтажная застройка. Исторический центр, известный как Саха, состоит из остатков цитадели тамплиеров площадью 1570 квадратных метров, включая кафедральный собор и два ряда укреплений. С севера и востока этот район отделен от остальной части города сохранившимся рвом.
Что известно о российской военно-морской базе в Тартусе
В 1971 году в сирийском Тартусе был основан 720-й пункт материально-технического обеспечения советского флота на основании межправительственного соглашения между Сирией и СССР. Этот пункт стал оперативной базой для 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в 1984 году, противостоявшей американскому 6-му флоту. ПМТО включал в себя три плавучих пирса и другие необходимые военные и хозяйственные объекты, находясь под командованием Черноморского флота. После распада СССР объект остался и использовался для технического обеспечения российских военных кораблей.
Важность Тартусского ПМТО возросла после возобновления деятельности 5-й Средиземноморской эскадры в сентябре 2013 года. В 2015 году были проведены работы по углублению дна и расширению причала. С 18 ноября 2016 года начались работы по оснащению базы необходимыми судами и техникой, что позволяло обеспечивать логистическую поддержку российских военных действий в Сирии.
В декабре 2016 года, после подписания соответствующего распоряжения, база начала функционировать, став основой для ремонтных работ, разгрузки кораблей и других необходимых операций. В декабре 2017 года Россия получила право использования порта на безвозмездной основе на 49 лет, что позволило держать там до 11 военных кораблей одновременно. В том же году началась новая фаза модернизации порта для возможности приема больших крейсеров. База охраняется морской пехотой и защищена с воздуха системами ЗРК С-300 и С-400, став единственной российской военно-морской базой за рубежом.
Россия и Сирия ведут переговоры по сохранению военных баз
Российские власти ведут переговоры с Сирией относительно сохранения военных баз в провинциях Тартус и Латакия. По информации издания The National, переговоры проходят в позитивной атмосфере, что указывает на конструктивный характер обсуждений. «Мы находимся на первом этапе переговоров», — подчеркнул один из источников издания. Это подтверждает, что стороны активно работают над решением вопросов, связанных с дальнейшим присутствием России на сирийской территории.
Кроме того, источник поделился, что отмена аренды порта в Тартусе не рассматривается и любое новое правительство должно будет учитывать этот факт, передает RT. Также было отмечено, что процесс не имеет «красных линий» и основывается на интересах обеих сторон, а не на идеологических разногласиях.
РФ предложила применять базы в Тартусе и Хмеймим для доставки гумпомощи
Россия предложила использовать военные базы в Хмеймиме и Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии, и соседним странам, предложили использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию», — сказал Путин. Он также уточнил, что аналогичное предложение касается и военно-морской базы в Тартусе. Президент подчеркнул, что предложение России было встречено с пониманием со стороны международных партнеров, что может способствовать улучшению гуманитарной ситуации в регионе.
27 ноября армированные группировки сирийской оппозиции начали широкомасштабное наступление на военные объекты сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря были захвачены ключевые города Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Следующего дня, 8 декабря, оппозиционные силы вошли в Дамаск после отступления правительственных войск. Башар Асад ушел в отставку с поста президента и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, лидер временного правительства, сформированного оппозицией в Идлибе и известного как Правительство спасения, объявил о своем назначении на должность главы переходного правительства Сирии. Этот период предполагается продлить до 1 марта 2025 года.
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