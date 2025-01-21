Минздрав России призывает пересмотреть подходы к стерилизации женщин

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине заявила о необходимости пересмотра подходов к стерилизации как методу контрацепции. По ее словам, многие люди, выбравшие стерилизацию, впоследствии жалеют о своем решении.
«Необходимо подумать о методах контрацепции, особенно о методах необратимой контрацепции, таких как стерилизация. Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности», — сказала она, передает РИА Новости.
По информации Елены Шешко, за последние четыре года численность женщин репродуктивного возраста в России снизилась на полтора миллиона, достигнув отметки 34,3 миллиона. Это усугубляет проблему выбора методов контрацепции, учитывая изменения в демографической ситуации страны.
В Российской Федерации была одобрена новая программа по предоставлению бесплатной медицинской помощи населению на период 2025—2027 годов, сообщает «Национальная служба новостей». Программа включает в себя множество нововведений, цель которых — улучшение доступности и качества оказываемых медицинских услуг.
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