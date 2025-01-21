21 января 2025

Минздрав России призывает пересмотреть подходы к стерилизации женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось на полтора миллиона
За четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось на полтора миллиона Фото:

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине заявила о необходимости пересмотра подходов к стерилизации как методу контрацепции. По ее словам, многие люди, выбравшие стерилизацию, впоследствии жалеют о своем решении.

«Необходимо подумать о методах контрацепции, особенно о методах необратимой контрацепции, таких как стерилизация. Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности», — сказала она, передает РИА Новости.

По информации Елены Шешко, за последние четыре года численность женщин репродуктивного возраста в России снизилась на полтора миллиона, достигнув отметки 34,3 миллиона. Это усугубляет проблему выбора методов контрацепции, учитывая изменения в демографической ситуации страны.

В Российской Федерации была одобрена новая программа по предоставлению бесплатной медицинской помощи населению на период 2025—2027 годов, сообщает «Национальная служба новостей». Программа включает в себя множество нововведений, цель которых — улучшение доступности и качества оказываемых медицинских услуг.

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Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине заявила о необходимости пересмотра подходов к стерилизации как методу контрацепции. По ее словам, многие люди, выбравшие стерилизацию, впоследствии жалеют о своем решении. «Необходимо подумать о методах контрацепции, особенно о методах необратимой контрацепции, таких как стерилизация. Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности», — сказала она, передает РИА Новости. По информации Елены Шешко, за последние четыре года численность женщин репродуктивного возраста в России снизилась на полтора миллиона, достигнув отметки 34,3 миллиона. Это усугубляет проблему выбора методов контрацепции, учитывая изменения в демографической ситуации страны. В Российской Федерации была одобрена новая программа по предоставлению бесплатной медицинской помощи населению на период 2025—2027 годов, сообщает «Национальная служба новостей». Программа включает в себя множество нововведений, цель которых — улучшение доступности и качества оказываемых медицинских услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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