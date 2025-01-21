ВСУ расстреливают мирных жителей и вешают детей под Суджей: главное об СВО 21 января

В Курской области в селе Русское Поречное найдены тела убитых ВСУ курян, но эвакуировать их невозможно из-за напряженной ситуации на линии фронта, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. При этом украинские солдаты продолжают издеваться над мирными жителями под Суджей. Главное о спецоперации на Украине на 21 января — в материале URA.RU.
Хинштейн сообщил о невозможности эвакуации тел убитых ВСУ курян
Александр Хинштейн заявил, что эвакуация тел убитых ВСУ жителей Курской области в селе Русское Поречное невозможна из-за напряженной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что тела будут эвакуированы, когда обстановка позволит. Кроме того, он пообещал оказать поддержку семьям погибших в организации похорон и наказать виновных в преступлении.
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волково в ДНР, сообщает Минобороны РФ. Они нанесли поражение ВСУ в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска и других населенных пунктов. Противник потерял в общей сложности до 580 боевиков и военную технику, включая семь бронемашин и бронетранспортер VAB, передает Пятый канал.
За ночь средства ПВО сбили 55 дронов над шестью регионами РФ
За прошедшую ночь российские ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Из них 22 были сбиты над Брянской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Смоленской, шесть — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской. Также было сбито восемь БПЛА над Черным морем и Крымом и три — над Белгородской областью.
ВСУ расстреливают мирных жителей и вешают детей под Суджей
В селе Погребки Суджанского района Курской области украинские военные повесили восьмерых детей. Об этом рассказала жительница Рыльска Ольга. Беженцы также сообщили ей и о других убитых мирных граждан, включая женщину с вспоротым животом и распятых детей. Ольга отметила, что в поисках помощи беженцы приходили к ним в Собор Успения Пресвятой Богородицы в Рыльске.
Российский боец очнулся в морге после удара из танка
Командир штурмовой группы с позывным Катунь из Сургута рассказал, как после удара гранатомета очнулся в морге. Он выжил, хотя врачи посчитали его мертвым и положили в пакет. «Такое случается один раз на миллион», — отметил он в интервью. Когда Катунь попытался выбраться из мешка, напугал дежурившего солдата, который упал в обморок.
Герасимов лично посетил соединения группировки «Центр» в зоне СВО
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки «Центр», выполняющую задачи на красноармейском (покровском) направлении. Он вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении населенных пунктов ДНР, и поблагодарил их за мужество. Герасимов также заслушал доклады о текущей обстановке и подвел итоги встречи с командованием группировки, поставив задачи на дальнейшие действия.
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