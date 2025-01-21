Президент России Владимир Путин начал готовиться к переделу сфер влияния с Китаем и США. Глава государства на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношениях между Москвой и Пекином самодостаточны и не зависят от международной ситуации. Как объяснили эксперты URA.RU, Путин готовится к большим изменениям в мировой политике и к попытке Дональда Трампа вбить клин в российско-китайскую дружбу.
«В основе сотрудничества Москвы и Пекина — широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды», — начал разговор Путин.
Лидеры обсудили итоги работы за 2024 год, развитие совместных проектов и наметили планы. Путин отметил, что Россия и Китай выступают за построение более справедливого многополярного порядка, а отношения Москвы и Пекина играют стабилизирующую роль в мировых делах. «Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — добавил глава государства.
“Мы готовимся достойно отметить 80-летие Великой Победы. Память о ней священна для народов наших стран, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага. Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову”, — подчеркнул Путин в разговоре с Си Цзиньпином.
В свою очередь китайский лидер заявил о росте товарооборота с Россией и отметил важность поставок газа. Говоря о работе в 2025 году, председатель КНР выразил готовность вывести отношения «на новую высоту» и совместно противостоять «внешней неопределенности».
Путин готовится к большим изменениям в мировой политике из-за прихода Дональда Трампа, считает ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская. «Я оцениваю события последней недели как очень значимый фактор, который будет формировать повестку 2025 года и то, как мы будем жить в ближайшие четыре года. Инаугурация Трампа — долгожданное событие для России и Китая, потому что есть определенные ожидания от прихода республиканца в Белый дом. 47-й президент США уже подписал огромное количество различных документов, которые, например, опосредованно, но затрагивают вопросы финансовой поддержки Украины», — пояснила собеседница URA.RU.
По ее словам, Трамп намерен провести отдельные переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Разговор российского и китайского лидеров следует рассматривать как сверку позиций перед диалогом с 47-м президентом США.
“Россия, Китай и США — три глобальные силы, формирующие основу и каркас мировой политики. С учетом того, что президентство Трампа принесет много значительных изменений, Путин и Си проводили координацию позиций, прорабатывали реакцию Москвы и Пекина на решения Вашингтона”, — заявила Заклязьминская.
Путин и Си Цзиньпин традиционно проводят переговоры перед Новым годом, но в этот раз подгадали под инаугурацию Трампа, отметил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. «Китайский Новый год еще только подходит. 29 января будет. В этот раз решили подвести итоги перед этим праздником. Конечно, косвенно разговор имеет отношение к приходу нового президента США. Не случайно наши лидеры именно в этот момент созвонились, потому что с приходом Трампа в мировой политике произойдут серьезные перемены. На этом фоне Путин и Си Цзиньпин обменялись оценками ситуации, наметили подходы, констатировали положительную тенденцию в развитии двусторонних отношений», — объяснил китаист.
Как отметил собеседник URA.RU, в западных СМИ часто обвиняют Россию и Китай в замыслах против США, но обе страны исходят прежде всего из собственных стратегий. Трамп же не скрывает, что попытается вбить клин между Москвой и Пекином. «Одна из задач нашего взаимодействия с Китаем — иметь в виду эту тактику Трампа. Нужно быть на чеку», — резюмировал Карнеев.
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