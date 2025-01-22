Трамп отменил «инклюзивность и равенство» в правительстве США

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве, считая ее дискриминационной. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для соблюдения законов о гражданских правах.
«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования», — говорится в указе Трампа, опубликованном на сайте Белого дома. Также содержится указание о необходимости для всех агентств соблюдать установленные ранее законы о гражданских правах и противодействовать незаконным привилегиям и программам DEI в частном секторе.
Трамп также указал на то, что принятые ранее меры в области DEI в различных секторах, включая правительство, корпорации, финансовые институты и образовательные учреждения, несут в себе «опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения». Он выразил убеждение, что такие практики могут нарушать гражданские права.
Ранее Трамп подписал документ, который отменяет 78 актов, принятых в период управления его предшественника, Джо Байдена, передает RT. В список отмененных актов входят исполнительные указы, меморандумы и другие официальные документы. Он также объявил о введении «регуляторного моратория», который запрещает федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока текущая администрация не установит полный контроль над функционированием правительства.
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