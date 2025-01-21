Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Владимир Рогов, заявил о начале массовых репрессий в отношении высокопоставленных командиров Вооруженных сил Украины со стороны киевского режима. Согласно его словам, эти действия связаны с желанием украинских властей переложить ответственность за военные неудачи.
«В рядах ВСУ начались массовые репрессии высокопоставленных командиров. Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что аресты санкционированы с американской стороны, которая выражает недовольство текущей ситуацией на фронте.
Рогов уточнил, что среди задержанных есть экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, а также другие высокопоставленные офицеры. По его словам, множество менее известных личностей также подверглись репрессиям в последнее время.
Сначала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский уволил более 400 высокопоставленных военных, включая полковников и генералов. Официальная причина — их профессиональная непригодность, однако на деле речь идет о нелояльности к нынешнему правительству. В настоящее время в Киеве снова происходят массовые аресты высокоранговых командиров, пишет aif.ru.
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