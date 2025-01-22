Три способа для самозанятых накопить на пенсию

Самозанятые граждане России могут накопить на пенсию с помощью банковского вклада и облигаций. Об этом заявила сенатор и арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«В случае принятия решения копить на пенсию самостоятельно <...> делать это с помощью банковского вклада, акций и облигаций», — заявила Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru». Уточняется, что подобные методы не только предоставляют шанс получить значительный доход, но и сопряжены с риском потери средств.
Второй вариант, по словам Епифановой, включает участие в программе добровольного пенсионного обеспечения. Эта программа позволяет накапливать страховой стаж и пенсионные баллы, что в последствии определит размер пенсии. Самозанятые могут делать взносы в Социальный фонд по своему усмотрению, будь то единовременно или равномерно в течение года. В 2025 году для приобретения одного года стажа и 0.98 пенсионных балла необходимо будет заплатить 60,4 тыс. рублей. Однако, как отметила Епифанова, этот метод может быть финансово обременительным при нестабильных доходах.
Третий вариант — это участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая также предусматривает возможность откладывать средства на пенсию и получать государственные доплаты. Размер государственной поддержки зависит от личных взносов и официального среднемесячного дохода, но не превышает 36 тыс. рублей в год.
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