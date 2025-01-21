Bloomberg: талибы* отказались вернуть Трампу оружие США

22 января 2025 в 06:15 Размер текста - 17 +

Талибы* отказались возвращать американские боеприпасы Фото: Министерство обороны Великобритании Радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отклонило предложение президента США Дональда Трампа о возврате вооружения стоимостью в миллиарды долларов, которое было захвачено в 2021 году после ухода американские военных из Афганистана. Об этом стало известно агентству Bloomberg. Новость по теме Афганистан нанес ответный удар по Пакистану: что известно о конфликте и с чего все началось «Представители «Талибана» заявили, что Соединенные Штаты не просто не должны забирать оставшееся после вывода войск оружие. Они обязаны предоставить более современные вооружения для борьбы с «Исламским государством», — сообщило издание. Вместе с тем, Дональд Трамп отметил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, основной причиной ухода американских войск из Афганистана была необходимость США сосредоточиться на Украине. Он подчеркнул, что военная техника, вывезенная американской армией из Афганистана, была переброшена в Европу, чтобы впоследствии оказаться в распоряжении ВСУ. **Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отклонило предложение президента США Дональда Трампа о возврате вооружения стоимостью в миллиарды долларов, которое было захвачено в 2021 году после ухода американские военных из Афганистана. Об этом стало известно агентству Bloomberg. «Представители «Талибана» заявили, что Соединенные Штаты не просто не должны забирать оставшееся после вывода войск оружие. Они обязаны предоставить более современные вооружения для борьбы с «Исламским государством», — сообщило издание. Вместе с тем, Дональд Трамп отметил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, основной причиной ухода американских войск из Афганистана была необходимость США сосредоточиться на Украине. Он подчеркнул, что военная техника, вывезенная американской армией из Афганистана, была переброшена в Европу, чтобы впоследствии оказаться в распоряжении ВСУ. **Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность