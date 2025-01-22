Зеленский обиделся на Германию и США

Зеленский: США и Германия не поддерживают принятие Украины в НАТО
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Зеленский заявил, что США лгали ему о вступлении Украины в НАТО
Зеленский заявил, что США лгали ему о вступлении Украины в НАТО Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в отношении политики Германии и США по членству Украины в НАТО. Он обвинил эти страны в нечестном поведении и лжи. 

«Честно, от некоторых держав это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО. Потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — сказал Зеленский, общаясь с представителями международных СМИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС. 

Зеленский упрекнул глав ФРГ и США в том, что они вели переговоры с Москвой, не учитывая интересы Киева. Он подчеркнул, что Украина является независимым государством и должна быть включена в любые диалоги, касающиеся ее будущего. «Почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Это несправедливое поведение», — заявил он.

Украинский лидер также обратил внимание на страны, которые выражают сопротивление членству Украины в НАТО, в том числе США, Германию, Венгрию и Словакию. Однако, по его словам, ключевую роль в решении этого вопроса играют Соединенные Штаты и их президент. Зеленский подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции американского лидера Дональда Трампа.

Украина стремится к скорейшему получению полноправного членства в НАТО. В сентябре 2022 года официально была подана заявка на ускоренное вступление в альянс. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присоединение Украины к НАТО является нарушением принципа неделимости безопасности и абсолютно неприемлемым для России.

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Глава Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в отношении политики Германии и США по членству Украины в НАТО. Он обвинил эти страны в нечестном поведении и лжи.  «Честно, от некоторых держав это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО. Потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам», — сказал Зеленский, общаясь с представителями международных СМИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.  Зеленский упрекнул глав ФРГ и США в том, что они вели переговоры с Москвой, не учитывая интересы Киева. Он подчеркнул, что Украина является независимым государством и должна быть включена в любые диалоги, касающиеся ее будущего. «Почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Это несправедливое поведение», — заявил он. Украинский лидер также обратил внимание на страны, которые выражают сопротивление членству Украины в НАТО, в том числе США, Германию, Венгрию и Словакию. Однако, по его словам, ключевую роль в решении этого вопроса играют Соединенные Штаты и их президент. Зеленский подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции американского лидера Дональда Трампа. Украина стремится к скорейшему получению полноправного членства в НАТО. В сентябре 2022 года официально была подана заявка на ускоренное вступление в альянс. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присоединение Украины к НАТО является нарушением принципа неделимости безопасности и абсолютно неприемлемым для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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