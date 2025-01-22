Военный не стал присягать Украине и отказался от сына

Житель Нижегородской области 54-летний Сергей отказался присягнуть на верность Украине и уехал в Россию. Об этом сообщил сам мужчина. По словам Сергея, его сын отверг связь с РФ и стал тренировать азовцев* («Азов» — организация признана в РФ террористической и запрещена), из-за чего нижегородец отказался от него.
«Как-то приехал начальник Сумского погранотряда. Предложил мне принять присягу на верность Украине. Я не смог, отказался — не смог предать Россию... Общался я только с сыном по телефону до 2014 года... Сказал, что тренирует азовцев, и просил не звонить, мол, за разговоры с русскими его не похвалят. Я ему ответил: „Значит, нет у меня сына, профукал я тебя!“» — рассказал Сергей в беседе с RT.
На территории Украины мужчина оказался еще в 1980-х годах. Тогда он был направлен на службу в Львовскую область, и к 1995 году достиг звания прапорщика. После отказа Сергея присягать Украине руководство предоставило ему одни сутки на то, чтобы покинуть территорию страны. В результате он вместе с женой и младенцем оказался в России. Спустя некоторое время его супруга вернулась обратно на Украину.
До 2014 года Сергей поддерживал связь с сыном Дмитрием по телефону. В возрасте 19 лет Дима выразил мнение, что президент России якобы стремится к захвату Украины. Сын Сергея увлекался самбо. «... видимо, по линии спорта его и обработали», — считает мужчина.
*»Азов» — организация признана в РФ террористической и запрещена
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