17 августа 2024
16 августа 2024

Под Челябинском продают бывший спортивный лагерь. Скрин

В селе Большие Харлуши продают спортивно-оздоровительный лагерь «Мелодия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший спортивный лагерь оценили в 17 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В селе Большие Харлуши в Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу спортивно-оздоровительный лагерь «Мелодия». Объект предлагают приобрести желающим за 17 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте «Торги России».

«Спортивно-оздоровительный лагерь „Мелодия“. Спальный корпус, пищеблок, деревянные дома, бильярдная, баня, хозяйственный и продуктовые склады, овощехранилище, электролиния и др. Всего 22 объекта», — сообщается на сайте «Торги России».

Объявленная стартовая цена — 17 миллионов 520 тысяч рублей. Также отмечается, что лагерь является федеральной собственностью. Реализует его МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки от потенциальных покупателей ждут до 9 сентября 2024 года.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу бывший пионеpлагерь. За несколько капитaльныx строений 70-х годов продавец попросил 95 млн рублей.

Спортивно-оздоровительный лагерь, выставленный на торги, состоит более чем из двух десятков объектов
Спортивно-оздоровительный лагерь, выставленный на торги, состоит более чем из двух десятков объектов

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В селе Большие Харлуши в Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу спортивно-оздоровительный лагерь «Мелодия». Объект предлагают приобрести желающим за 17 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте «Торги России». «Спортивно-оздоровительный лагерь „Мелодия“. Спальный корпус, пищеблок, деревянные дома, бильярдная, баня, хозяйственный и продуктовые склады, овощехранилище, электролиния и др. Всего 22 объекта», — сообщается на сайте «Торги России». Объявленная стартовая цена — 17 миллионов 520 тысяч рублей. Также отмечается, что лагерь является федеральной собственностью. Реализует его МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Заявки от потенциальных покупателей ждут до 9 сентября 2024 года. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу бывший пионеpлагерь. За несколько капитaльныx строений 70-х годов продавец попросил 95 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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