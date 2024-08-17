17 августа 2024
16 августа 2024

Бастрыкин поручил разобраться со сливом нечистот в озеро Большой Кременкуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП "Водоканал". Екатеринбург, грязная вода, загрязнение окружающей среды, экология
Из-за нечистот в озере гибнет рыба Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со сливом канализационных стоков в озеро Большой Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Челябинской области длительное время в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки. Это привело к массовой гибели рыбы», — заявляет telegram-канал ведомства.

В вблизи озера также имеется несанкционированная свалка, отходы из которой могут попадать в водоем. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с чем Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со сливом канализационных стоков в озеро Большой Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области длительное время в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки. Это привело к массовой гибели рыбы», — заявляет telegram-канал ведомства. В вблизи озера также имеется несанкционированная свалка, отходы из которой могут попадать в водоем. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с чем Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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