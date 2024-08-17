Бастрыкин поручил разобраться со сливом нечистот в озеро Большой Кременкуль

18 августа 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Из-за нечистот в озере гибнет рыба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со сливом канализационных стоков в озеро Большой Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области длительное время в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки. Это привело к массовой гибели рыбы», — заявляет telegram-канал ведомства. В вблизи озера также имеется несанкционированная свалка, отходы из которой могут попадать в водоем. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с чем Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со сливом канализационных стоков в озеро Большой Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинской области длительное время в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки. Это привело к массовой гибели рыбы», — заявляет telegram-канал ведомства. В вблизи озера также имеется несанкционированная свалка, отходы из которой могут попадать в водоем. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с чем Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении.