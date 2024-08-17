Бастрыкин поручил разобраться со сливом нечистот в озеро Большой Кременкуль

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться со сливом канализационных стоков в озеро Большой Кременкуль в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Челябинской области длительное время в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки. Это привело к массовой гибели рыбы», — заявляет telegram-канал ведомства.
В вблизи озера также имеется несанкционированная свалка, отходы из которой могут попадать в водоем. Отмечается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли. В связи с чем Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Алексею Колбасину доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении.
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