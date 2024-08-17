Мэр Орлов открыл победный матч «Урала» против клуба из села

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл матч «Урала» с «Чайкой» из села Песчанокопское (Ростовская область). «Шмели» в шестом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) выиграли со счетом 2:0. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» при 11,1 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU.
ФК «Урал» начал напирать с первых секунд. Уже на шестой минуте хозяева забили быстрый гол: полузащитник Юрий Железнов получил мяч сбоку штрафной и с ее линии пробил точным ударом в «девятку». Далее уральцы продолжили диктовать игру, пока их соперник изредка выходил в контратаки — у них был лишь один момент в самом конце тайма.
Во втором тайме ростовская команда отодвинула игру к воротам «Урала». Хозяева поля со временем перехватили инициативу обратно. В концовке защитник Эмерсон удвоил разницу, забив в полупустые ворота после передачи на угловом — 2:0. После встречи ФК «Урал» поднялся на второе место (13 очков).
Ранее URA.RU писало о победе «Урала» над «Уфой» в прошлом туре. Решающий гол забил 16-летний форвард Максим Воронов, для него этот мяч стал дебютным за клуб.
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