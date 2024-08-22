22 августа 2024

В Челябинской области ввели карантин из-за вредителей лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уссурийский полиграф предпочитает пихту
Уссурийский полиграф предпочитает пихту Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор ввел карантин из-за вредителя уссурийского полиграфа. Как 23 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления службы, в Нязепетровском районе также установлена карантинная фитосанитарная зона.

«В Челябинской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по уссурийскому полиграфу. Сделано это на землях лесного фонда Нязепетровского муниципального района», — заявили URA.RU в ведомстве.

На такие меры специалисты пошли после ежегодного фитосанитарного мониторинга, проведенного на территории в 28,6 тысяч гектаров. Лабораторные исследования сотрудников челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили вид вредителя.

Предпринимаются меры по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа в пределах установленной карантинной зоны. Заинтересованные юрлица и граждан, работающих в карантинной зоне, уведомили о введении карантинного режима.

В июле уссурийский полиграф был обнаружен в Свердловской области. В регионе также установили фитосанитарную зону. Экологи призывали не только контролировать леса, но и пиломатериалы, которые могут стать разносчиками вредителя.

Уссурийский полиграф является мелким короедом размером около двух миллиметров. Преимущественно питается пихтой и является опасным инвазивным дендрофагом, способным занимать обширные новые территории. Этот вредитель наносит ущерб в основном пихте, может поражать ель и кедр.

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В Челябинской области Россельхознадзор ввел карантин из-за вредителя уссурийского полиграфа. Как 23 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления службы, в Нязепетровском районе также установлена карантинная фитосанитарная зона. «В Челябинской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по уссурийскому полиграфу. Сделано это на землях лесного фонда Нязепетровского муниципального района», — заявили URA.RU в ведомстве. На такие меры специалисты пошли после ежегодного фитосанитарного мониторинга, проведенного на территории в 28,6 тысяч гектаров. Лабораторные исследования сотрудников челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили вид вредителя. Предпринимаются меры по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа в пределах установленной карантинной зоны. Заинтересованные юрлица и граждан, работающих в карантинной зоне, уведомили о введении карантинного режима. В июле уссурийский полиграф был обнаружен в Свердловской области. В регионе также установили фитосанитарную зону. Экологи призывали не только контролировать леса, но и пиломатериалы, которые могут стать разносчиками вредителя. Уссурийский полиграф является мелким короедом размером около двух миллиметров. Преимущественно питается пихтой и является опасным инвазивным дендрофагом, способным занимать обширные новые территории. Этот вредитель наносит ущерб в основном пихте, может поражать ель и кедр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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