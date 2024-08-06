Происшествия На челябинские леса напал уссурийский полиграф. Фото 07 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + В Нязепетровском районе введут особый карантинный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района. «Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора. Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим. Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона. Обычным ареалом распространения жука является Сибирь Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Результаты деятельности насекомого налицо Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Размер уссурийского полиграфа составляет всего два миллиметра Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района. «Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора. Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим. Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям