На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района.
«Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора.
Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим.
Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона.
Обычным ареалом распространения жука является Сибирь
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Результаты деятельности насекомого налицо
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Размер уссурийского полиграфа составляет всего два миллиметра
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
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На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района. «Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора. Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим. Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона.