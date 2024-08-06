06 августа 2024

На челябинские леса напал уссурийский полиграф. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нязепетровском районе введут особый карантинный режим Фото:

На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района.

«Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора.

Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим.

Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона.

Обычным ареалом распространения жука является Сибирь
Обычным ареалом распространения жука является Сибирь
Фото:
Результаты деятельности насекомого налицо
Результаты деятельности насекомого налицо
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Размер уссурийского полиграфа составляет всего два миллиметра
Размер уссурийского полиграфа составляет всего два миллиметра
Фото:

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На леса в Челябинской области напал жук-вредитель уссурийский полиграф. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, насекомое встретили в лесах Нязепетровского района. «Во время ежегодного фитосанитарного мониторинга в регионе впервые был выявлен новый для региона карантинный вредитель лесов — уссурийский полиграф. Вид вредителя подтвержден заключением лабораторных исследований», — заявили URA.RU в офисе Россельхознадзора. Подтверждение вида вредителя пришло из челябинского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. В связи с обнаружением уссурийского полиграфа в области запланировали ввести особый карантинный фитосанитарный режим. Маленький короед размером всего два миллиметра, который преимущественно питается пихтой, ранее распространялся в лесах Сибири. Однако в июле его наличие было подтверждено и в Свердловской области, где на территории более 800 гектаров уже установлена фитосанитарная зона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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