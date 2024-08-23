«Ночь города» в Перми посетили около 100 тысяч человек

Шоу посетили более 86 тысяч человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шоу «Ночь города» в Перми посетили более 86 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Ярко завершаем лето в краевой столице. Сегодняшнее шоу посетили более 86 тысяч человек. За этот вечер мы вместе вспомнили легендарные песни. Рад, что продолжаем добрые традиции, которые родились в год 300-летия Перми», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

За лето участниками фестиваля «Город встреч» стали более 130 тысяч пермяков и гостей города. «Благодаря ему два месяца мы изучали нашу культуру, смотрели любимые мультфильмы, открывали новые таланты, встречали закаты вместе с известными артистами и наслаждались классической музыкой под дождем», — отметил губернатор.

Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми во второй раз. В 2023 году он проходил в рамках программы «Пермь-300», и его зрителями стали более 370 тысяч человек.