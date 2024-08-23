23 августа 2024

«Ночь города» в Перми посетили около 100 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь города. Пермь
Шоу посетили более 86 тысяч человек Фото:

Шоу «Ночь города» в Перми посетили более 86 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Ярко завершаем лето в краевой столице. Сегодняшнее шоу посетили более 86 тысяч человек. За этот вечер мы вместе вспомнили легендарные песни. Рад, что продолжаем добрые традиции, которые родились в год 300-летия Перми», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

За лето участниками фестиваля «Город встреч» стали более 130 тысяч пермяков и гостей города. «Благодаря ему два месяца мы изучали нашу культуру, смотрели любимые мультфильмы, открывали новые таланты, встречали закаты вместе с известными артистами и наслаждались классической музыкой под дождем», — отметил губернатор.

Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми во второй раз. В 2023 году он проходил в рамках программы «Пермь-300», и его зрителями стали более 370 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоу «Ночь города» в Перми посетили более 86 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Ярко завершаем лето в краевой столице. Сегодняшнее шоу посетили более 86 тысяч человек. За этот вечер мы вместе вспомнили легендарные песни. Рад, что продолжаем добрые традиции, которые родились в год 300-летия Перми», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. За лето участниками фестиваля «Город встреч» стали более 130 тысяч пермяков и гостей города. «Благодаря ему два месяца мы изучали нашу культуру, смотрели любимые мультфильмы, открывали новые таланты, встречали закаты вместе с известными артистами и наслаждались классической музыкой под дождем», — отметил губернатор. Фестиваль «Город встреч» проходил в Перми во второй раз. В 2023 году он проходил в рамках программы «Пермь-300», и его зрителями стали более 370 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...