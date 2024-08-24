Снайпер ВСУ навел «Искандер» на собственное подразделение, погибли руководители

Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его подразделение
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Снайпер ВСУ обвиняется в наведении ракеты "Искандер" на его подразделение
Снайпер ВСУ обвиняется в наведении ракеты "Искандер" на его подразделение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снайпера украинских сил специальных операций обвинили в корректировке огня российской ракеты «Искандер», которая была наведена на место дислокации его же подразделения. Об этом сообщили в Шевченковском районном суде Киева.

«Снайпер ССО якобы действовал в интересах группировки „Центр“ Вооруженных сил России, а также спецслужб РФ», — говорится в материалах дела, передает телеканал 360. По данным суда, инцидент произошел 19 ноября 2023 года на авдеевском направлении линии фронта.

В результате ракетного удара, как утверждается, были убиты военнослужащие и командный состав. В ходе судебного заседания отмечалось, что обвиняемый вел переписку с российской стороной через мессенджер Telegram.

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Снайпера украинских сил специальных операций обвинили в корректировке огня российской ракеты «Искандер», которая была наведена на место дислокации его же подразделения. Об этом сообщили в Шевченковском районном суде Киева. «Снайпер ССО якобы действовал в интересах группировки „Центр“ Вооруженных сил России, а также спецслужб РФ», — говорится в материалах дела, передает телеканал 360. По данным суда, инцидент произошел 19 ноября 2023 года на авдеевском направлении линии фронта. В результате ракетного удара, как утверждается, были убиты военнослужащие и командный состав. В ходе судебного заседания отмечалось, что обвиняемый вел переписку с российской стороной через мессенджер Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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