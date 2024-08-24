Снайпер ВСУ навел «Искандер» на собственное подразделение, погибли руководители

Снайпера украинских сил специальных операций обвинили в корректировке огня российской ракеты «Искандер», которая была наведена на место дислокации его же подразделения. Об этом сообщили в Шевченковском районном суде Киева.
«Снайпер ССО якобы действовал в интересах группировки „Центр“ Вооруженных сил России, а также спецслужб РФ», — говорится в материалах дела, передает телеканал 360. По данным суда, инцидент произошел 19 ноября 2023 года на авдеевском направлении линии фронта.
В результате ракетного удара, как утверждается, были убиты военнослужащие и командный состав. В ходе судебного заседания отмечалось, что обвиняемый вел переписку с российской стороной через мессенджер Telegram.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.