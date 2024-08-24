В Свердловской области в лесу потерялись дети, работают сирены. Видео

25 августа 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Пропавшие дети находятся на связи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дети заблудились в лесной зоне около железнодорожного переезда в Лесном (Свердловская область), их ищут с помощью сирен. Об этом сообщили очевидцы. «Единая диспетчерская служба сообщает, что в лесу в районе ж/д переезда потерялись дети. Их ищут в том числе с помощью сирен», — пишет telegram-канал «В Лесном». Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. И сообщил, что есть основания говорить о том, что эта история в ближайшее время закончится благополучно. «Пропавшие дети находятся на связи и передают примерные координаты о месте, где они находятся. За ними уже выехали сотрудники территориального ОВД», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети заблудились в лесной зоне около железнодорожного переезда в Лесном (Свердловская область), их ищут с помощью сирен. Об этом сообщили очевидцы. «Единая диспетчерская служба сообщает, что в лесу в районе ж/д переезда потерялись дети. Их ищут в том числе с помощью сирен», — пишет telegram-канал «В Лесном». Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. И сообщил, что есть основания говорить о том, что эта история в ближайшее время закончится благополучно. «Пропавшие дети находятся на связи и передают примерные координаты о месте, где они находятся. За ними уже выехали сотрудники территориального ОВД», — отметил полковник Горелых.