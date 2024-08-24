24 августа 2024

В Свердловской области в лесу потерялись дети, работают сирены. Видео

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Култаево, место попытки изнасилования мигрантами местной девушки. Пермь, вода, деревья, лес, трава, водоем, тропинка, болото, лето, тропа, речка, река, лесная чаща, ветви
Пропавшие дети находятся на связи Фото:

Дети заблудились в лесной зоне около железнодорожного переезда в Лесном (Свердловская область), их ищут с помощью сирен. Об этом сообщили очевидцы.

«Единая диспетчерская служба сообщает, что в лесу в районе ж/д переезда потерялись дети. Их ищут в том числе с помощью сирен», — пишет telegram-канал «В Лесном».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. И сообщил, что есть основания говорить о том, что эта история в ближайшее время закончится благополучно. «Пропавшие дети находятся на связи и передают примерные координаты о месте, где они находятся. За ними уже выехали сотрудники территориального ОВД», — отметил полковник Горелых.

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Дети заблудились в лесной зоне около железнодорожного переезда в Лесном (Свердловская область), их ищут с помощью сирен. Об этом сообщили очевидцы. «Единая диспетчерская служба сообщает, что в лесу в районе ж/д переезда потерялись дети. Их ищут в том числе с помощью сирен», — пишет telegram-канал «В Лесном». Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. И сообщил, что есть основания говорить о том, что эта история в ближайшее время закончится благополучно. «Пропавшие дети находятся на связи и передают примерные координаты о месте, где они находятся. За ними уже выехали сотрудники территориального ОВД», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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