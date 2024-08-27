В ХМАО школьнику выплатят почти полмиллиона рублей за перелом ноги на физкультуре

Суд обязал школу в Когалыме выплатить ученику 400 тысяч рублей за перелом ноги, полученный на уроке физкультуры. Компенсации с образовательного учреждения добилась прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.
«В январе 2023 года во время урока физкультуры в школе 13-летний мальчик получил травму в виде перелома ноги. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, в пользу пострадавшего взыскано 400 тысяч рублей», — следует из сообщения прокуратуры ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Лангепаса вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда. Ребенку выплатили компенсацию в 100 тысяч рубелей.
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