27 августа 2024

В ХМАО школьнику выплатят почти полмиллиона рублей за перелом ноги на физкультуре

В ХМАО ребенку выплатят 400 тысяч рублей за травму, полученную в школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьнику заплатят 400 тысяч рублей за перелом на уроке физкультуры в школе
Школьнику заплатят 400 тысяч рублей за перелом на уроке физкультуры в школе Фото:

Суд обязал школу в Когалыме выплатить ученику 400 тысяч рублей за перелом ноги, полученный на уроке физкультуры. Компенсации с образовательного учреждения добилась прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.

«В январе 2023 года во время урока физкультуры в школе 13-летний мальчик получил травму в виде перелома ноги. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, в пользу пострадавшего взыскано 400 тысяч рублей», — следует из сообщения прокуратуры ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Лангепаса вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда. Ребенку выплатили компенсацию в 100 тысяч рубелей.

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Суд обязал школу в Когалыме выплатить ученику 400 тысяч рублей за перелом ноги, полученный на уроке физкультуры. Компенсации с образовательного учреждения добилась прокуратура, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства. «В январе 2023 года во время урока физкультуры в школе 13-летний мальчик получил травму в виде перелома ноги. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры, в пользу пострадавшего взыскано 400 тысяч рублей», — следует из сообщения прокуратуры ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Лангепаса вступилась за мальчика, придавленного дверью в магазине, взыскав через суд компенсацию морального вреда. Ребенку выплатили компенсацию в 100 тысяч рубелей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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