Арестованная в Кургане владелица тюменской фирмы Сысоева хотела выехать в Турцию

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Арестованная в Кургане тюменка обращалась в консульство Турции
Арестованная в Кургане тюменка обращалась в консульство Турции Фото:

Следователи курганского СУ СК просили о заключении под стражу задержанной владелицы тюменской компании «Сибстройтранс» Натальи Сысоевой из-за ее частых поездок в Турцию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по мере пресечения в отношении бизнесмена.

«Наличие загранпаспорта и постоянные поездки в Турцию в течение 2023 и 2024 года», — отметила следователь, зачитывая ходатайство об избрании меры пресечения. Сотрудник Курганского следственного управления сообщила, что обвиняемая в махинациях при выполнении госконтракта по ремонту школ Сысоева планировала получить рабочую визу и имела планы по выезду за границу.

Следствие настаивало, что обвиняемая может не только скрыться за границей, но и попытаться воздействовать на свидетелей. Сторона защиты и сама Сысоева рассказала суду, что не намерена скрываться и будет доказывать свою невиновность по делу. Суд внял доводам следствия и отправил жительницу Тюмени в следственный изолятор на два месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали в Тюмени руководителя строительной фирмы. Женщину обвинили в невыполнении муниципальных контрактов по ремонту трех районных школ. Заявленный ущерб составляет более 35 млн рублей. На период следствия владелицу стройфирмы отправили в СИЗО.

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Следователи курганского СУ СК просили о заключении под стражу задержанной владелицы тюменской компании «Сибстройтранс» Натальи Сысоевой из-за ее частых поездок в Турцию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по мере пресечения в отношении бизнесмена. «Наличие загранпаспорта и постоянные поездки в Турцию в течение 2023 и 2024 года», — отметила следователь, зачитывая ходатайство об избрании меры пресечения. Сотрудник Курганского следственного управления сообщила, что обвиняемая в махинациях при выполнении госконтракта по ремонту школ Сысоева планировала получить рабочую визу и имела планы по выезду за границу. Следствие настаивало, что обвиняемая может не только скрыться за границей, но и попытаться воздействовать на свидетелей. Сторона защиты и сама Сысоева рассказала суду, что не намерена скрываться и будет доказывать свою невиновность по делу. Суд внял доводам следствия и отправил жительницу Тюмени в следственный изолятор на два месяца. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали в Тюмени руководителя строительной фирмы. Женщину обвинили в невыполнении муниципальных контрактов по ремонту трех районных школ. Заявленный ущерб составляет более 35 млн рублей. На период следствия владелицу стройфирмы отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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