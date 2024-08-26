Арестованная в Кургане владелица тюменской фирмы Сысоева хотела выехать в Турцию

Следователи курганского СУ СК просили о заключении под стражу задержанной владелицы тюменской компании «Сибстройтранс» Натальи Сысоевой из-за ее частых поездок в Турцию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании по мере пресечения в отношении бизнесмена.
«Наличие загранпаспорта и постоянные поездки в Турцию в течение 2023 и 2024 года», — отметила следователь, зачитывая ходатайство об избрании меры пресечения. Сотрудник Курганского следственного управления сообщила, что обвиняемая в махинациях при выполнении госконтракта по ремонту школ Сысоева планировала получить рабочую визу и имела планы по выезду за границу.
Следствие настаивало, что обвиняемая может не только скрыться за границей, но и попытаться воздействовать на свидетелей. Сторона защиты и сама Сысоева рассказала суду, что не намерена скрываться и будет доказывать свою невиновность по делу. Суд внял доводам следствия и отправил жительницу Тюмени в следственный изолятор на два месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали в Тюмени руководителя строительной фирмы. Женщину обвинили в невыполнении муниципальных контрактов по ремонту трех районных школ. Заявленный ущерб составляет более 35 млн рублей. На период следствия владелицу стройфирмы отправили в СИЗО.
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