Задержанную ФСБ владелицу тюменской компании отправили в курганское СИЗО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелицу тюменской компании отправили в СИЗО на два месяца
Владелицу тюменской компании отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Владельца тюменской компании «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву, которую обвиняют в срыве ремонта курганских школ, отправили в СИЗО. Об этом стало известно на заседании Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU.

«Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 20 октября 2024 года», — сообщил судья. Адвокат и сама обвиняемая просили суд о домашнем аресте.

Сысоеву обвиняют в пособничестве при превышении полномочий во время выполнения муниципальных контрактов — статья. По данным следствия, она получила авансы по контрактам в трех школах Белозерского округа и школе в Макушино. По данным сервиса СБИС, с мая ее фирмой руководит конкурсный управляющий, а сама организация находится в реестре недобросовестных поставщиков и проходит процедуру банкротства.

Женщину в Тюмени задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, в 2022 году компания Сысоевой была подрядчиком по муниципальным контрактам на капитальный ремонт зданий, при этом в установленные сроки работы не были завершены. Бюджету региона был причинен ущерб в размере 35 млн рублей.

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Владельца тюменской компании «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву, которую обвиняют в срыве ремонта курганских школ, отправили в СИЗО. Об этом стало известно на заседании Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU. «Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 20 октября 2024 года», — сообщил судья. Адвокат и сама обвиняемая просили суд о домашнем аресте. Сысоеву обвиняют в пособничестве при превышении полномочий во время выполнения муниципальных контрактов — статья. По данным следствия, она получила авансы по контрактам в трех школах Белозерского округа и школе в Макушино. По данным сервиса СБИС, с мая ее фирмой руководит конкурсный управляющий, а сама организация находится в реестре недобросовестных поставщиков и проходит процедуру банкротства. Женщину в Тюмени задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, в 2022 году компания Сысоевой была подрядчиком по муниципальным контрактам на капитальный ремонт зданий, при этом в установленные сроки работы не были завершены. Бюджету региона был причинен ущерб в размере 35 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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