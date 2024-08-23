Владельца тюменской компании «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву, которую обвиняют в срыве ремонта курганских школ, отправили в СИЗО. Об этом стало известно на заседании Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU.
«Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 20 октября 2024 года», — сообщил судья. Адвокат и сама обвиняемая просили суд о домашнем аресте.
Сысоеву обвиняют в пособничестве при превышении полномочий во время выполнения муниципальных контрактов — статья. По данным следствия, она получила авансы по контрактам в трех школах Белозерского округа и школе в Макушино. По данным сервиса СБИС, с мая ее фирмой руководит конкурсный управляющий, а сама организация находится в реестре недобросовестных поставщиков и проходит процедуру банкротства.
Женщину в Тюмени задержали сотрудники ФСБ. По данным следствия, в 2022 году компания Сысоевой была подрядчиком по муниципальным контрактам на капитальный ремонт зданий, при этом в установленные сроки работы не были завершены. Бюджету региона был причинен ущерб в размере 35 млн рублей.
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