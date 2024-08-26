В РЖД раскрыли, какие блюда предпочитают жители ХМАО в вагонах-ресторанах

Пассажиры северных поездов больше всего предпочитают куриные котлеты, блины и супы среди блюд, которые предлагаются в вагонах-ресторанах на рейсах Екатеринбург — Сургут и Сургут — Москва. Об этом сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги, филиала ОАО РЖД.
«В топе: куриная котлета с запеченным картофелем, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапша с курицей, солянка, сливочно-творожный десерт. Всего за семь месяцев пассажиры приобрели 42,7 тыс. рационов готового питания, популярность услуги выросла на 23%», — сообщает telegram-канал СвЖД.
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