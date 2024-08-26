26 августа 2024

В РЖД раскрыли, какие блюда предпочитают жители ХМАО в вагонах-ресторанах

Жители ХМАО в вагонах-ресторанах чаще всего заказывают котлеты и блинчики
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО в вагонах-ресторанах чаще всего заказывают куриные котлеты и блинчики
Жители ХМАО в вагонах-ресторанах чаще всего заказывают куриные котлеты и блинчики Фото:

Пассажиры северных поездов больше всего предпочитают куриные котлеты, блины и супы среди блюд, которые предлагаются в вагонах-ресторанах на рейсах Екатеринбург — Сургут и Сургут — Москва. Об этом сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги, филиала ОАО РЖД.

«В топе: куриная котлета с запеченным картофелем, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапша с курицей, солянка, сливочно-творожный десерт. Всего за семь месяцев пассажиры приобрели 42,7 тыс. рационов готового питания, популярность услуги выросла на 23%», — сообщает telegram-канал СвЖД.

Ранее URA.RU писало, что более трети детей в ХМАО увлечены компьютерными играми. Такую аналитику предоставили специалисты сервиса SuperJob.

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Пассажиры северных поездов больше всего предпочитают куриные котлеты, блины и супы среди блюд, которые предлагаются в вагонах-ресторанах на рейсах Екатеринбург — Сургут и Сургут — Москва. Об этом сообщает официальный telegram-канал Свердловской железной дороги, филиала ОАО РЖД. «В топе: куриная котлета с запеченным картофелем, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапша с курицей, солянка, сливочно-творожный десерт. Всего за семь месяцев пассажиры приобрели 42,7 тыс. рационов готового питания, популярность услуги выросла на 23%», — сообщает telegram-канал СвЖД. Ранее URA.RU писало, что более трети детей в ХМАО увлечены компьютерными играми. Такую аналитику предоставили специалисты сервиса SuperJob.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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