Екатеринбуржцы встали в глухую пробку на Кольцовском тракте из-за ДТП. Видео

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ИННОПРОМ 2015. Екатеринбург, пробка, трасса
Движение встало в сторону Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 27 августа на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за аварии двух машин. Об этом рассказал очевидец.

«Возле „Рамады“ произошло ДТП. Собралась большая пробка в сторону города», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Судя по видео, столкнулись Lada Granta и Suzuki Vitara.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 27 августа на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за аварии двух машин. Об этом рассказал очевидец. «Возле „Рамады“ произошло ДТП. Собралась большая пробка в сторону города», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Судя по видео, столкнулись Lada Granta и Suzuki Vitara. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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