Движение встало в сторону Екатеринбурга (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 27 августа на Кольцовском тракте выстроилась огромная пробка из-за аварии двух машин. Об этом рассказал очевидец.
«Возле „Рамады“ произошло ДТП. Собралась большая пробка в сторону города», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Судя по видео, столкнулись Lada Granta и Suzuki Vitara.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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