Главная задача России на данный момент — это победа в специальной военной операции. Об этом на встрече с участниками СВО, участвующими в Едином дне голосования 2024 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Важнее задачи, чем победа в СВО, в стране сейчас нет», — передает слова Медведева РИА Новости. Он выразил полную уверенность в ее достижении.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия быстро наладила производство вооружений и регулярно проводит совещания по комплектованию войск. После завершения СВО РФ будет долгие годы производить оружие в больших объемах, подобно СССР, заключил Медведев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что Россия одержит победу в СВО уже в этом году. В то же время известный пророк-математик Григорий Кваша, который на протяжении многих лет использует уникальную методику предсказывания будущего, основанную на принципах математики, астрологии и истории, недавно обнародовал свой прогноз. Согласно его вычислениям, специальная военная операция завершится в 2025 году, и победителем в этом конфликте станет Россия, сообщает Life.
Заместитель главы главного военно-политического управления Генштаба и командир спецназа «Ахмат», Апти Алаудинов отметил, что для завершения СВО до конца года есть все предпосылки. По его словам, российская армия ежедневно или через день освобождает населенные пункты, что подтверждает возможное скорое завершение операции, передает 360.ru.
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