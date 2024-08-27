Медведев назвал задержание Дурова политическим

27 августа 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что задержание Дуров напоминает преследование бизнесов, работающих в интересах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Задержание основателя Telegram Павла Дурова является политической историей. Нельзя влиять на решение суда, если бы это было юридической историей, как ранее заявлял глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает РИА Новости. Он также добавил, что обстоятельства задержания Павла Дурова напоминают политическое преследование информационных структур и бизнесов, работающих в интересах РФ. Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Франции. Прокуратура Парижа сообщила, что ему вменяют 12 обвинений. Дуров проходит допросы в рамках расследования по делу о многочисленных киберпреступлениях, передает РАПСИ. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за арестом Дурова стоит США. Предприниматель ранее сообщал о попытка вербовки сотрудников Telegram со стороны американских спецслужб, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является политической историей. Нельзя влиять на решение суда, если бы это было юридической историей, как ранее заявлял глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда», — заявил Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах разного уровня. Информацию передает РИА Новости. Он также добавил, что обстоятельства задержания Павла Дурова напоминают политическое преследование информационных структур и бизнесов, работающих в интересах РФ. Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Франции. Прокуратура Парижа сообщила, что ему вменяют 12 обвинений. Дуров проходит допросы в рамках расследования по делу о многочисленных киберпреступлениях, передает РАПСИ. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за арестом Дурова стоит США. Предприниматель ранее сообщал о попытка вербовки сотрудников Telegram со стороны американских спецслужб, пишет «Национальная служба новостей».