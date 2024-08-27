Медведев: в замедлении YouTube нет ничего хорошего

27 августа 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев признался, что в ограничении работы Youtube виноваты представители видеохостинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В замедлении видеохостинга Youtube на территории РФ нет ничего хорошего. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что причина ограничительных мер заключается во враждебной политике сервиса. По словам политика, действия Youtube по зачистке российских ресурсов и продвижению вражеских неприемлемы для России. По этой причине введены ограничительные меры в работе платформы на территории страны. «Отсюда государственные решения, связанные с тем, что если не исполняются наши пожелания, то в этом случае приходится принимать уже какие-то ограничительные меры. Честно говоря, это не очень хорошо», — отметил Медведев на встрече с кандидатами партии «Единая Россия» — участниками СВО. Его слова передает ТАСС. Он заявил, что Россия неоднократно предупреждала Youtube о соблюдение законодательства. Ранее пользователи Youtube заявили, что сервис перестал открываться в России. Они пожаловались, что сайт платформы не открывается, а само приложение также не грузится. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что замедление сервиса — вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать российское законодательство, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В замедлении видеохостинга Youtube на территории РФ нет ничего хорошего. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что причина ограничительных мер заключается во враждебной политике сервиса. По словам политика, действия Youtube по зачистке российских ресурсов и продвижению вражеских неприемлемы для России. По этой причине введены ограничительные меры в работе платформы на территории страны. «Отсюда государственные решения, связанные с тем, что если не исполняются наши пожелания, то в этом случае приходится принимать уже какие-то ограничительные меры. Честно говоря, это не очень хорошо», — отметил Медведев на встрече с кандидатами партии «Единая Россия» — участниками СВО. Его слова передает ТАСС. Он заявил, что Россия неоднократно предупреждала Youtube о соблюдение законодательства. Ранее пользователи Youtube заявили, что сервис перестал открываться в России. Они пожаловались, что сайт платформы не открывается, а само приложение также не грузится. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что замедление сервиса — вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать российское законодательство, передает «Национальная служба новостей».