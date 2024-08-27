В Нижневартовске (ХМАО) конфликт между двумя школьницами закончился дракой. Видеозапись, где девочка избивает сверстницу появился в местных telegram-каналах.
«Это как понять? Уже девочки кулаками машут, ну что за беспредел», — написал автор, выложивший видео в telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В пресс-службе полиции агентству прокомментировали, что по данному факту заявление в ведомство не поступало. Силовики зарегистрировали сообщение по факту публикации в соцсетях, они устанавливают участниц и обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургута начала проверку из-за драки подростков. По словам очевидцев, в руках у участников конфликта было холодное оружие.
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