27 августа 2024

В Нижневартовске школьница избила сверстницу. Видео

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В Нижневартовске конфликт между школьницами закончился дракой
В Нижневартовске конфликт между школьницами закончился дракой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) конфликт между двумя школьницами закончился дракой. Видеозапись, где девочка избивает сверстницу появился в местных telegram-каналах.

«Это как понять? Уже девочки кулаками машут, ну что за беспредел», — написал автор, выложивший видео в telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службе полиции агентству прокомментировали, что по данному факту заявление в ведомство не поступало. Силовики зарегистрировали сообщение по факту публикации в соцсетях, они устанавливают участниц и обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургута начала проверку из-за драки подростков. По словам очевидцев, в руках у участников конфликта было холодное оружие.

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В Нижневартовске (ХМАО) конфликт между двумя школьницами закончился дракой. Видеозапись, где девочка избивает сверстницу появился в местных telegram-каналах. «Это как понять? Уже девочки кулаками машут, ну что за беспредел», — написал автор, выложивший видео в telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службе полиции агентству прокомментировали, что по данному факту заявление в ведомство не поступало. Силовики зарегистрировали сообщение по факту публикации в соцсетях, они устанавливают участниц и обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Сургута начала проверку из-за драки подростков. По словам очевидцев, в руках у участников конфликта было холодное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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