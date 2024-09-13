В ХМАО самую высокую зарплату предлагают директорам и сварщикам

В ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.
«С января по август текущего года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми стали вакансии финансового и исполнительного директора. Им готовы платить в среднем 200 000 рублей. Также в топ-3 высокооплачиваемых вакансий в Югре вошли сварщики со средней зарплатой в 173 300 рублей», — говорится в сообщении.
В перечень вакансий с самой высокой зарплатой в регионе также вошли машинисты и геодезисты. Работодатели готовы предложить соискателям доход от 150 до 156 тысячи рублей.
Ранее аналитики поделились с URA.RU на какие вакансии в Югре легче всего устроиться на работу. С начала года в округе работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и менеджеров по продажам.
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