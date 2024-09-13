13 сентября 2024

В ХМАО самую высокую зарплату предлагают директорам и сварщикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сварщики в Югре в среднем зарабатывают от 170 тысяч рублей
Сварщики в Югре в среднем зарабатывают от 170 тысяч рублей Фото:

В ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru.

«С января по август текущего года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми стали вакансии финансового и исполнительного директора. Им готовы платить в среднем 200 000 рублей. Также в топ-3 высокооплачиваемых вакансий в Югре вошли сварщики со средней зарплатой в 173 300 рублей», — говорится в сообщении.

В перечень вакансий с самой высокой зарплатой в регионе также вошли машинисты и геодезисты. Работодатели готовы предложить соискателям доход от 150 до 156 тысячи рублей.

Ранее аналитики поделились с URA.RU на какие вакансии в Югре легче всего устроиться на работу. С начала года в округе работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и менеджеров по продажам.

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В ХМАО с начала года самые высокие зарплаты работодатели предлагают директорам в различных подразделениях и сварщикам. Специалистам готовы платить от 170 до 200 тысяч рублей. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики HH.ru. «С января по август текущего года в ХМАО самыми высокооплачиваемыми стали вакансии финансового и исполнительного директора. Им готовы платить в среднем 200 000 рублей. Также в топ-3 высокооплачиваемых вакансий в Югре вошли сварщики со средней зарплатой в 173 300 рублей», — говорится в сообщении. В перечень вакансий с самой высокой зарплатой в регионе также вошли машинисты и геодезисты. Работодатели готовы предложить соискателям доход от 150 до 156 тысячи рублей. Ранее аналитики поделились с URA.RU на какие вакансии в Югре легче всего устроиться на работу. С начала года в округе работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и менеджеров по продажам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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