13 сентября 2024

В ХМАО назвали сроки запуска газовой котельной, которую жители ждут с 2016 года

В Зеленоборске газовая котельная будет открыта в конце сентября 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Предстоят еще работы по обустройству прилегающей территории и дорог, ведущих к ГРС
Предстоят еще работы по обустройству прилегающей территории и дорог, ведущих к ГРС Фото:

В поселке Зеленоборск (ХМАО) в конце сентября текущего года пройдет торжественное открытие газораспределительной станции (ГРС). Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков.

«Закончено строительство ГРС, подводящего газопровода, внутрипоселковых сетей газоснабжения и котельной. Торжественное открытие ГРС в Зеленоборске запланировано на конец сентября текущего года», — передает информацию с рабочей встречи главы района telegram-канал местного отделения партии «Единая Россия».

Проектная мощность газораспределительной станции составляет пять тысяч кубометров в час. Это позволит полностью газифицировать весь посёлок. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче газовой котельной в МУП «Советский тепловодоканал» для дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Также запланированы работы по обустройству дорог и территории, ведущих к ГРС.

Ранее жители Зеленоборска пожаловались главе региона Руслану Кухаруку на отсутствие газоснабжения в поселке. Строительство газовой котельной началось еще в 2016 году, но газ так и не появился. После посещения строящегося объекта, на тот момент еще, врио губернатора Югры поручил завершить строительство в установленные сроки.

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В поселке Зеленоборск (ХМАО) в конце сентября текущего года пройдет торжественное открытие газораспределительной станции (ГРС). Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков. «Закончено строительство ГРС, подводящего газопровода, внутрипоселковых сетей газоснабжения и котельной. Торжественное открытие ГРС в Зеленоборске запланировано на конец сентября текущего года», — передает информацию с рабочей встречи главы района telegram-канал местного отделения партии «Единая Россия». Проектная мощность газораспределительной станции составляет пять тысяч кубометров в час. Это позволит полностью газифицировать весь посёлок. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче газовой котельной в МУП «Советский тепловодоканал» для дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Также запланированы работы по обустройству дорог и территории, ведущих к ГРС. Ранее жители Зеленоборска пожаловались главе региона Руслану Кухаруку на отсутствие газоснабжения в поселке. Строительство газовой котельной началось еще в 2016 году, но газ так и не появился. После посещения строящегося объекта, на тот момент еще, врио губернатора Югры поручил завершить строительство в установленные сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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