В ХМАО назвали сроки запуска газовой котельной, которую жители ждут с 2016 года

В поселке Зеленоборск (ХМАО) в конце сентября текущего года пройдет торжественное открытие газораспределительной станции (ГРС). Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков.
«Закончено строительство ГРС, подводящего газопровода, внутрипоселковых сетей газоснабжения и котельной. Торжественное открытие ГРС в Зеленоборске запланировано на конец сентября текущего года», — передает информацию с рабочей встречи главы района telegram-канал местного отделения партии «Единая Россия».
Проектная мощность газораспределительной станции составляет пять тысяч кубометров в час. Это позволит полностью газифицировать весь посёлок. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче газовой котельной в МУП «Советский тепловодоканал» для дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Также запланированы работы по обустройству дорог и территории, ведущих к ГРС.
Ранее жители Зеленоборска пожаловались главе региона Руслану Кухаруку на отсутствие газоснабжения в поселке. Строительство газовой котельной началось еще в 2016 году, но газ так и не появился. После посещения строящегося объекта, на тот момент еще, врио губернатора Югры поручил завершить строительство в установленные сроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!