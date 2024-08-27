В челябинском селе подняли стоимость проезда на маршрутке в полтора раза

28 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда выросла с 34 до 50 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Бобровка Троицкого района Челябинской области пожаловались на рост стоимости проезда в маршрутных такси в полтора раза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, перевозчик на регулируемом тарифе заранее уведомил о повышении цены и планирует увеличить количество автобусов. «С 15 апреля 2024 года маршрутчики объявили о повышении цен с 34 до 50 рублей. Они объяснили, что таким образом планируют компенсировать покупку новых машин. Это стоимость проезда за семь-14 километров. Маршрутка ходит нерегулярно, летом отменили половину рейсов, добираться на такси очень дорого», — рассказала Ася М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители сообщили, что это единственная маршрутка, которая ходит через их село, где живут почти четыре тысячи человек. Они пожаловались, что с началом учебного года добираться до места учебы для студентов и школьников будет проблематично и дорого. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального миндора, на этом нерегулируемом маршруте работает перевозчик ИП Дорошенко. «В марте перевозчик прислал нам уведомление о повышении цены проезда. Маршрут нерегулируемый, поэтому такое решение они вправе принять. Кроме того, перевозчик планирует увеличить количество автобусов на маршруте с началом учебного года», — сообщили URA.RU в пресс-службу регионального миндора. В ведомстве отметили, что в министерство жалоб на данный маршрут не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Бобровка Троицкого района Челябинской области пожаловались на рост стоимости проезда в маршрутных такси в полтора раза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, перевозчик на регулируемом тарифе заранее уведомил о повышении цены и планирует увеличить количество автобусов. «С 15 апреля 2024 года маршрутчики объявили о повышении цен с 34 до 50 рублей. Они объяснили, что таким образом планируют компенсировать покупку новых машин. Это стоимость проезда за семь-14 километров. Маршрутка ходит нерегулярно, летом отменили половину рейсов, добираться на такси очень дорого», — рассказала Ася М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители сообщили, что это единственная маршрутка, которая ходит через их село, где живут почти четыре тысячи человек. Они пожаловались, что с началом учебного года добираться до места учебы для студентов и школьников будет проблематично и дорого. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального миндора, на этом нерегулируемом маршруте работает перевозчик ИП Дорошенко. «В марте перевозчик прислал нам уведомление о повышении цены проезда. Маршрут нерегулируемый, поэтому такое решение они вправе принять. Кроме того, перевозчик планирует увеличить количество автобусов на маршруте с началом учебного года», — сообщили URA.RU в пресс-службу регионального миндора. В ведомстве отметили, что в министерство жалоб на данный маршрут не поступало.