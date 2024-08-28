ВСУ впервые атаковали Кировскую область: что известно об ударах 28 августа

БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в кировском Котельниче
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Четыре беспилотника ударили по нефтебазе в Кировской области
Четыре беспилотника ударили по нефтебазе в Кировской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кировскую область. Они направили беспилотник в емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Подробнее о том, что известно о произошедшем — в материале URA.RU. 

Украинский дрон ударил по емкости с нефтепродуктами

Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельнич Кировской области, сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, инцидент обошелся без жертв, возгорания не было. На место происшествия выехал мэр города и оперативные службы. 

По данным telegram-канала Shot, БПЛА запускались из Сумской области Украины. Там добавили, что всего четыре дрона-камикадзе пытались атаковать комбинат «Зенит» в городе Котельнич. Началось возгорание двух резервуаров. 

Удары по другим российским регионам

Утром 28 августа украинские войска также атаковали беспилотниками Каменский район Ростовской области, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил факт удара. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Средства ПВО и РЭБ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пожар был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет. 

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Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кировскую область. Они направили беспилотник в емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Подробнее о том, что известно о произошедшем — в материале URA.RU.  Украинский дрон ударил по емкости с нефтепродуктами Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельнич Кировской области, сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, инцидент обошелся без жертв, возгорания не было. На место происшествия выехал мэр города и оперативные службы.  По данным telegram-канала Shot, БПЛА запускались из Сумской области Украины. Там добавили, что всего четыре дрона-камикадзе пытались атаковать комбинат «Зенит» в городе Котельнич. Началось возгорание двух резервуаров.  Удары по другим российским регионам Утром 28 августа украинские войска также атаковали беспилотниками Каменский район Ростовской области, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил факт удара. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Средства ПВО и РЭБ сбили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что пожар был ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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