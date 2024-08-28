В Воронежской области произошел пожар после падения обломков БПЛА: карта СВО на Украине 28 августа

Гусев: в Воронежской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар

Крутой Яр, Красный Яр и Николаевка полностью зачищены российскими войсками Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен в Россошанском районе Воронежской области, вызвав пожар возле взрывоопасных объектов. Из двух населенных пунктов проводилась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Удары украинских сил по территориям России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов.

Детонации не было, однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Возгорание было ликвидировано. По данным губернатора Гусева, пострадавших нет.

Украинские войска также атаковали Каменский район Ростовской области. Очевидцы сообщили о громких взрывах и пожарах в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил факт удара украинских беспилотников. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Донецкое направление

ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях. Они продолжают развивать наступление в Константиновке, населенный пункт практически полностью находится под контролем российских войск.

Освобождены села Калиново и Мемрик. Практически под полным контролем ВС РФ находится Новогродовка. Крутой Яр, Красный Яр и Николаевка полностью зачищены российскими войсками. Идут бои на окраине Мариновки и в Гродовке.

Часовоярское направление

В районе Часова Яра продолжается интенсивное вооруженное противостояние на восточной окраине города и на флангах. Инициатива в этих столкновениях остается за ВС РФ, хотя продвижение войск происходит с ощутимыми трудностями.

Харьковское направление

Значительных перемещений на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Боевые действия продолжаются в районе Волчанска и прилегающих территориях Глубокого.

Курская область

Ситуация в Курской области остается стабильной без существенных изменений на линии боевого соприкосновения. Российские подразделения по-прежнему отражают атаки ВСУ. На границе прорывов не зафиксировано, однако украинские войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВС РФ.

В районе Глушковского района отмечено увеличение активности дронов противника. Системы противовоздушной обороны в Курской области ежедневно выполняют задачи по контролю воздушного пространства.