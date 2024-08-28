Дрон ВСУ ударил по емкости с нефтепродуктами в Кировской области

Дрон ВСУ атаковал емкость для хранения нефтепродуктов
Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельнич Кировской области. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.
«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — написал Соколов в Telegram.
Инцидент обошелся без жертв. Возгорания не было. Губернатор уточнил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работают мэр Котельнича и оперативные службы.
28 августа Киев также атаковал нефтебазу в Ростовской области. Там начался пожар.
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