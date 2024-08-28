Дрон ВСУ ударил по емкости с нефтепродуктами в Кировской области

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла, дрон, stock
Дрон ВСУ атаковал емкость для хранения нефтепродуктов Фото:

Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельнич Кировской области. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — написал Соколов в Telegram.

Инцидент обошелся без жертв. Возгорания не было. Губернатор уточнил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работают мэр Котельнича и оперативные службы.

28 августа Киев также атаковал нефтебазу в Ростовской области. Там начался пожар.

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Украинский беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельнич Кировской области. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. «Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — написал Соколов в Telegram. Инцидент обошелся без жертв. Возгорания не было. Губернатор уточнил, что ситуация под контролем. На месте происшествия работают мэр Котельнича и оперативные службы. 28 августа Киев также атаковал нефтебазу в Ростовской области. Там начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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