Челябинский мотоциклист погиб, протаранив иномарку

28 августа 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Семнадцатилетний парень управлял незарегистрированным мотоциклом, не имея прав Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Мотоциклист без водительских прав погиб неподалеку от Златоуста, протаранив на встречной полосе кроссовер Renault Kaptur. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в Госавтоинспекции по Челябинской области. «На дороге Медведевка — Куваши 17-летний парень, управляя без прав не зарегистрированным мотоциклом „ИЖ Юпитер“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Рено Каптюр“, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП мотоциклист был в шлеме, однако это не уберегло его от тяжелых травм. Он скончался на месте аварии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мотоциклист без водительских прав погиб неподалеку от Златоуста, протаранив на встречной полосе кроссовер Renault Kaptur. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в Госавтоинспекции по Челябинской области. «На дороге Медведевка — Куваши 17-летний парень, управляя без прав не зарегистрированным мотоциклом „ИЖ Юпитер“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Рено Каптюр“, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП мотоциклист был в шлеме, однако это не уберегло его от тяжелых травм. Он скончался на месте аварии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.