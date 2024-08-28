Челябинский мотоциклист погиб, протаранив иномарку

Мотоциклист без водительских прав погиб неподалеку от Златоуста, протаранив на встречной полосе кроссовер Renault Kaptur. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в Госавтоинспекции по Челябинской области.
«На дороге Медведевка — Куваши 17-летний парень, управляя без прав не зарегистрированным мотоциклом „ИЖ Юпитер“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Рено Каптюр“, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В момент ДТП мотоциклист был в шлеме, однако это не уберегло его от тяжелых травм. Он скончался на месте аварии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.
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