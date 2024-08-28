Челябинский мотоциклист погиб, протаранив иномарку

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Семнадцатилетний парень управлял незарегистрированным мотоциклом, не имея прав Фото:

Мотоциклист без водительских прав погиб неподалеку от Златоуста, протаранив на встречной полосе кроссовер Renault Kaptur. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На дороге Медведевка — Куваши 17-летний парень, управляя без прав не зарегистрированным мотоциклом „ИЖ Юпитер“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Рено Каптюр“, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В момент ДТП мотоциклист был в шлеме, однако это не уберегло его от тяжелых травм. Он скончался на месте аварии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.

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Мотоциклист без водительских прав погиб неподалеку от Златоуста, протаранив на встречной полосе кроссовер Renault Kaptur. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в Госавтоинспекции по Челябинской области. «На дороге Медведевка — Куваши 17-летний парень, управляя без прав не зарегистрированным мотоциклом „ИЖ Юпитер“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Рено Каптюр“, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП мотоциклист был в шлеме, однако это не уберегло его от тяжелых травм. Он скончался на месте аварии. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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