Пермский парк Горького запретил порноклубу проводить флешмоб невест

Парк Горького отказался проводить мероприятие
Администрация пермского парка имени Горького не подтвердила проведение флешмоба невест. Организаторам мероприятия, которым является местный порноклуб, пришлось искать для проведения другое место.
«Мы приветствуем только добрые, традиционные семейные ценности и организовываем досуг для культурного и духовного отдыха наших гостей. Подобные мероприятия в Парке Горького не могут быть санкционированы и согласованы», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на руководство парка.
Несмотря на заявления парка организаторы решили не отменять мероприятие. Сбор невест перенесли в другое место.
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