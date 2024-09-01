01 сентября 2024
31 августа 2024

Челябинцы из-за нехватки времени стали чаще заказывать уборку квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Пылесос. Тюмень, уборка, пылесос, клининг, уборка в доме
Челябинцы стали чаще заказывать уборку помещений из-за занятости Фото:

В Челябинске в преддверии осени возрос спрос на услуги по уборке квартир и домов. В августе наблюдался рост интереса к этим услугам на четверть относительно июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Челябинцы стали чаще обращаться к профессионалам для уборки жилья. Особенно актуально это стало в преддверии осени. Рост занятости населения приводит к тому, что люди предпочитают экономить свое время, поручая уборку специалистам», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Помимо стандартной уборки, увеличился спрос на другие услуги клининга. Так, чистка ковров стала популярнее на 40%, а химчистка мебели — на 70%. Стоимость обработки квадратного метра ковров начинается от 300 рублей, мягкой мебели — от 700 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что весной стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%. Так, в апреле 2024 года мойка двустворчатого окна обходилась в 400 рублей, трехстворчатого — в 600 рублей.

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В Челябинске в преддверии осени возрос спрос на услуги по уборке квартир и домов. В августе наблюдался рост интереса к этим услугам на четверть относительно июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы стали чаще обращаться к профессионалам для уборки жилья. Особенно актуально это стало в преддверии осени. Рост занятости населения приводит к тому, что люди предпочитают экономить свое время, поручая уборку специалистам», — прокомментировали в пресс-службе сервиса. Помимо стандартной уборки, увеличился спрос на другие услуги клининга. Так, чистка ковров стала популярнее на 40%, а химчистка мебели — на 70%. Стоимость обработки квадратного метра ковров начинается от 300 рублей, мягкой мебели — от 700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что весной стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%. Так, в апреле 2024 года мойка двустворчатого окна обходилась в 400 рублей, трехстворчатого — в 600 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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