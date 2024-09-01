Челябинцы из-за нехватки времени стали чаще заказывать уборку квартир

В Челябинске в преддверии осени возрос спрос на услуги по уборке квартир и домов. В августе наблюдался рост интереса к этим услугам на четверть относительно июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«Челябинцы стали чаще обращаться к профессионалам для уборки жилья. Особенно актуально это стало в преддверии осени. Рост занятости населения приводит к тому, что люди предпочитают экономить свое время, поручая уборку специалистам», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.
Помимо стандартной уборки, увеличился спрос на другие услуги клининга. Так, чистка ковров стала популярнее на 40%, а химчистка мебели — на 70%. Стоимость обработки квадратного метра ковров начинается от 300 рублей, мягкой мебели — от 700 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что весной стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%. Так, в апреле 2024 года мойка двустворчатого окна обходилась в 400 рублей, трехстворчатого — в 600 рублей.
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