Челябинцы из-за нехватки времени стали чаще заказывать уборку квартир

02 сентября 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще заказывать уборку помещений из-за занятости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в преддверии осени возрос спрос на услуги по уборке квартир и домов. В августе наблюдался рост интереса к этим услугам на четверть относительно июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы стали чаще обращаться к профессионалам для уборки жилья. Особенно актуально это стало в преддверии осени. Рост занятости населения приводит к тому, что люди предпочитают экономить свое время, поручая уборку специалистам», — прокомментировали в пресс-службе сервиса. Помимо стандартной уборки, увеличился спрос на другие услуги клининга. Так, чистка ковров стала популярнее на 40%, а химчистка мебели — на 70%. Стоимость обработки квадратного метра ковров начинается от 300 рублей, мягкой мебели — от 700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что весной стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%. Так, в апреле 2024 года мойка двустворчатого окна обходилась в 400 рублей, трехстворчатого — в 600 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в преддверии осени возрос спрос на услуги по уборке квартир и домов. В августе наблюдался рост интереса к этим услугам на четверть относительно июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинцы стали чаще обращаться к профессионалам для уборки жилья. Особенно актуально это стало в преддверии осени. Рост занятости населения приводит к тому, что люди предпочитают экономить свое время, поручая уборку специалистам», — прокомментировали в пресс-службе сервиса. Помимо стандартной уборки, увеличился спрос на другие услуги клининга. Так, чистка ковров стала популярнее на 40%, а химчистка мебели — на 70%. Стоимость обработки квадратного метра ковров начинается от 300 рублей, мягкой мебели — от 700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что весной стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%. Так, в апреле 2024 года мойка двустворчатого окна обходилась в 400 рублей, трехстворчатого — в 600 рублей.