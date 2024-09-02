Ганчев: в атаках на Курскую область виноваты все страны НАТО

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Страны НАТО активно способствуют вторжение ВСУ в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев предположил, что все страны НАТО так или иначе причастны к атакам ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

«Можно предполагать, что практически все эти страны [НАТО] участвуют во всех атаках киевского режима», — подчеркнул Ганичев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что вторжение украинских сил в Курскую область также проходит по заказу западных кураторов.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось с 6 августа. За это время неоднократно вскрывались факты ударов украинских бойцов по мирным жителям российского региона. Также сообщалось об иностранных наемниках под Курском. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто говорил, что вторжение ВСУ в Россию — «является законным», передает RT. Однако он заявлял, что НАТО не было в курсе о планах Киева об атаке по Курской области. Евросоюз также недавно планировал обсудить отправку военных инструкторов на Украину.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин оценивал возможность нанести реальный удар возмездия в ответ на вмешательство стран Запада в украинский конфликт. В Кремле добавляли, что ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Сейчас Курской области активно предоставляется гуманитарная помощь, передает РАПСИ.

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев предположил, что все страны НАТО так или иначе причастны к атакам ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал в беседе с журналистами. «Можно предполагать, что практически все эти страны [НАТО] участвуют во всех атаках киевского режима», — подчеркнул Ганичев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что вторжение украинских сил в Курскую область также проходит по заказу западных кураторов. Вторжение ВСУ в Курскую область началось с 6 августа. За это время неоднократно вскрывались факты ударов украинских бойцов по мирным жителям российского региона. Также сообщалось об иностранных наемниках под Курском. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто говорил, что вторжение ВСУ в Россию — «является законным», передает RT. Однако он заявлял, что НАТО не было в курсе о планах Киева об атаке по Курской области. Евросоюз также недавно планировал обсудить отправку военных инструкторов на Украину. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин оценивал возможность нанести реальный удар возмездия в ответ на вмешательство стран Запада в украинский конфликт. В Кремле добавляли, что ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Сейчас Курской области активно предоставляется гуманитарная помощь, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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