Ганчев: в атаках на Курскую область виноваты все страны НАТО

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев предположил, что все страны НАТО так или иначе причастны к атакам ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
«Можно предполагать, что практически все эти страны [НАТО] участвуют во всех атаках киевского режима», — подчеркнул Ганичев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что вторжение украинских сил в Курскую область также проходит по заказу западных кураторов.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось с 6 августа. За это время неоднократно вскрывались факты ударов украинских бойцов по мирным жителям российского региона. Также сообщалось об иностранных наемниках под Курском. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто говорил, что вторжение ВСУ в Россию — «является законным», передает RT. Однако он заявлял, что НАТО не было в курсе о планах Киева об атаке по Курской области. Евросоюз также недавно планировал обсудить отправку военных инструкторов на Украину.
На прошлой неделе российский президент Владимир Путин оценивал возможность нанести реальный удар возмездия в ответ на вмешательство стран Запада в украинский конфликт. В Кремле добавляли, что ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Сейчас Курской области активно предоставляется гуманитарная помощь, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.