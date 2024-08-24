Die Welt: ЕС рассмотрит отправку инструкторов на Украину в ближайшие дни

24 августа 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

ЕС может отправить инструкторов НАТО на Украину к ноябрю Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз планирует обсудить отправку военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Об этом сообщает Die Welt. Отмечается, что заседание, где будет поставлен данный вопрос, пройдет в Брюсселе 27 августа. «ЕС продвигает свой план по отправке европейских солдат в Украину в качестве инструкторов. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза впервые обсудят этот вопрос [27 августа]. Эта тема также будет обсуждаться на встрече ответственных послов ЕС в так называемом Комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение [по отправке инструкторов] должно быть принято не позднее ноября», — отмечает автор материала Кристоф Шильц. При этом отмечается, что если инструкторы и будут отправлены на Украину, то они будут находиться вдали от боевых действий. Об этом сообщала Европейская служба внешних связей. В Еврокомиссии также критически рассмотрели отправку инструкторов на Украину. В ЕС считают, что это не совсем эффективно. «В нынешних условиях обучения украинские солдаты будут отсутствовать слишком долго и не смогут быть развернуты достаточно быстро в случае необходимости», — передают авторы материала. Ранее премьер-министр Эстонии Каи Каллас говорила, что некоторые страны Запада уже направили своих инструкторов на Украину. Помощник президента России Николай Патрушев ранее заявил, что именно Запад помог Киеву организовать вторжение в Курскую область, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз планирует обсудить отправку военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Об этом сообщает Die Welt. Отмечается, что заседание, где будет поставлен данный вопрос, пройдет в Брюсселе 27 августа. «ЕС продвигает свой план по отправке европейских солдат в Украину в качестве инструкторов. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза впервые обсудят этот вопрос [27 августа]. Эта тема также будет обсуждаться на встрече ответственных послов ЕС в так называемом Комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение [по отправке инструкторов] должно быть принято не позднее ноября», — отмечает автор материала Кристоф Шильц. При этом отмечается, что если инструкторы и будут отправлены на Украину, то они будут находиться вдали от боевых действий. Об этом сообщала Европейская служба внешних связей. В Еврокомиссии также критически рассмотрели отправку инструкторов на Украину. В ЕС считают, что это не совсем эффективно. «В нынешних условиях обучения украинские солдаты будут отсутствовать слишком долго и не смогут быть развернуты достаточно быстро в случае необходимости», — передают авторы материала. Ранее премьер-министр Эстонии Каи Каллас говорила, что некоторые страны Запада уже направили своих инструкторов на Украину. Помощник президента России Николай Патрушев ранее заявил, что именно Запад помог Киеву организовать вторжение в Курскую область, передает «Национальная служба новостей».