В челябинском управлении «Почты России» назначен новый руководитель

Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области стал Константин Болдырев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».
«Директором Челябинского управления Почты России назначен Константин Болдырев. Приоритетные задачи нового руководителя: модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания, развитие новых сервисных направлений для населения и бизнеса в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».
По словам самого Болдырева, в регионе в настоящий момент функционирует 700 стационарных почтовых отделений. Главной задачей является их бесперебойная работа. Необходимо продолжить повышать качество и скорость обслуживания населения.
«Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов. В том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — приводит слова Болдырева пресс-служба «Почты России».
Болдырев выходец из банковской сферы. Ранее он занимал руководящие в «Сбербанке», «Россельхозбанке», а также возглавлял региональное подразделение банка «Открытие».
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