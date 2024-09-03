В челябинском управлении «Почты России» назначен новый руководитель

Челябинское управление «Почты России» возглавил Константин Болдырев
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Почта России. Курган , почта россии, отделение почты россии
Новым руководителем УФПС Челябинской области стал Константин Болдырев Фото:

Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области стал Константин Болдырев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Директором Челябинского управления Почты России назначен Константин Болдырев. Приоритетные задачи нового руководителя: модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания, развитие новых сервисных направлений для населения и бизнеса в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

По словам самого Болдырева, в регионе в настоящий момент функционирует 700 стационарных почтовых отделений. Главной задачей является их бесперебойная работа. Необходимо продолжить повышать качество и скорость обслуживания населения.

«Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов. В том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — приводит слова Болдырева пресс-служба «Почты России».

Болдырев выходец из банковской сферы. Ранее он занимал руководящие в «Сбербанке», «Россельхозбанке», а также возглавлял региональное подразделение банка «Открытие».

Константин Болдырев возглавил УФПС Челябинской области
Константин Болдырев возглавил УФПС Челябинской области
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Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области стал Константин Болдырев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Директором Челябинского управления Почты России назначен Константин Болдырев. Приоритетные задачи нового руководителя: модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания, развитие новых сервисных направлений для населения и бизнеса в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». По словам самого Болдырева, в регионе в настоящий момент функционирует 700 стационарных почтовых отделений. Главной задачей является их бесперебойная работа. Необходимо продолжить повышать качество и скорость обслуживания населения. «Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов. В том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — приводит слова Болдырева пресс-служба «Почты России». Болдырев выходец из банковской сферы. Ранее он занимал руководящие в «Сбербанке», «Россельхозбанке», а также возглавлял региональное подразделение банка «Открытие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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