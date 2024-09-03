В челябинском управлении «Почты России» назначен новый руководитель

Челябинское управление «Почты России» возглавил Константин Болдырев

03 сентября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Новым руководителем УФПС Челябинской области стал Константин Болдырев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области стал Константин Болдырев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Директором Челябинского управления Почты России назначен Константин Болдырев. Приоритетные задачи нового руководителя: модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания, развитие новых сервисных направлений для населения и бизнеса в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». По словам самого Болдырева, в регионе в настоящий момент функционирует 700 стационарных почтовых отделений. Главной задачей является их бесперебойная работа. Необходимо продолжить повышать качество и скорость обслуживания населения. «Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов. В том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — приводит слова Болдырева пресс-служба «Почты России». Болдырев выходец из банковской сферы. Ранее он занимал руководящие в «Сбербанке», «Россельхозбанке», а также возглавлял региональное подразделение банка «Открытие». Константин Болдырев возглавил УФПС Челябинской области Фото: пресс-служба «Почты России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Челябинской области стал Константин Болдырев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «Директором Челябинского управления Почты России назначен Константин Болдырев. Приоритетные задачи нового руководителя: модернизация почтовых отделений, развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, повышение качества обслуживания, развитие новых сервисных направлений для населения и бизнеса в Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». По словам самого Болдырева, в регионе в настоящий момент функционирует 700 стационарных почтовых отделений. Главной задачей является их бесперебойная работа. Необходимо продолжить повышать качество и скорость обслуживания населения. «Мы продолжим курс на позитивные преобразования и реализацию масштабных проектов. В том числе по модернизации отделений и цифровизации почтовых услуг», — приводит слова Болдырева пресс-служба «Почты России». Болдырев выходец из банковской сферы. Ранее он занимал руководящие в «Сбербанке», «Россельхозбанке», а также возглавлял региональное подразделение банка «Открытие».