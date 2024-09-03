На шоу Малахова назвали того, кто мог быть «лесопарковым маньяком» в Челябинске

На шоу «Малахов» прозвучала версия, что «лесопарковым маньяком», действовавшим в Челябинске 20 лет назад, мог оказаться сотрудник правоохранительных органов. Эксперты, приглашенные в программу, представили ряд аргументов в поддержку этой гипотезы.
«Во-первых, это экономное расходование патронов. Один, максимум, два выстрела с близкого расстояния, целевое поражение в голову или другие уязвимые места. Кроме того, у него была очевидная смелость», — сообщил эксперт Александр Власов, имея в виду то, что нападения продолжались после начала расследования дела и организации засад. По мнению Власова, это возможно при наличии служебного удостоверения.
Власов также сообщил, что оружие, использовавшееся в этих преступлениях, было найдено лишь в 2023 году, когда разбирали вещи Александра Болотова, умершего челябинца. По его мнению, мужчина сохранил вещь, представляющую для него ценность, чтобы продолжать использовать. Эксперт заявил, что уверен на сто процентов в том, что Болотов и есть тот самый маньяк.
Однако соседи Болотова утверждают, что оружие появилось у него относительно недавно. Знакомые рассказали, что он работал только в ГАИ, причем недолго и на административной должности, а последние годы трудился в администрации. Адвокат Шота Горгадзе также выразил сомнение, что найденное орудие убийства напрямую указывает на убийцу. По его мнению, сотрудник внутренних дел имел доступ к вещдокам и мог попросту прикарманить пистолет.
Бывший военный Александр Корочкин, который провел в заключении 20 лет за убийства и изнасилования и прозванный «лесопарковым маньяком», на шоу «Малахов» заявил о своей невиновности. Ранее он также заявлял о том, что его осудили незаслуженно и украли 20 лет его жизни. Подробности о том, что известно о «лесопарковом маньяке», читайте в материале URA.RU.
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