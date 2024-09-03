Челябинский депутат Мхитарян сказал, кто сеет межнациональную вражду в России. Видео

Челябинский депутат Мхитарян: Запад намеренно разжигает рознь в России

03 сентября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Депутат Виген Мхитарян обратился к мигрантам с призывом соблюдать российские законы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявление по миграционной политике сделал депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян на встрече с жителями своего округа в поселке Чурилово. По словам политика, несмотря на то что он вырос и живет в России и считает себя русским человеком, армянские корни дают ему возможность взглянуть на национальный вопрос с разных сторон. По его мнению, зачастую в основе конфликтов лежит намеренное разжигание национальной розни по заказу врагов России. «Я всегда старался вести себя в России достойно, предъявляю к себе завышенные требования при соблюдении норм и правил, принятых здесь. Всегда понимал и гордился тем, что Россия меня приняла, Россия меня вырастила, Россия меня сформировала таким, какой я есть. И я очень благодарен русскому народу, и считаю своим долгом приносить пользу стране», — заявил Мхитарян. Однако, как отметил депутат, далеко не все, кого России приняла у себя, готовы отвечать ей взаимностью. У кого-то просто не хватает воспитания, а кто-то злонамеренно вредит принявшей его стране. «Когда мы сталкиваемся с банальной невоспитанностью мигрантов, сразу ясно, что родители просто не научили их, как нужно вести себя в гостях. Но за таким поведением иногда кроется нечто большее — намеренное разжигание национальной розни по заказу врагов России. Как известно, это одна из целей западных государств, которую они даже не скрывают», — отметил Мхитарян. Депутат обратился к таким мигрантам с предостережением — если Запад достигнет своей цели, разрушит российское единство, следующими на очереди окажутся именно их государства. Запад начнет разрушать их религию, их традиционные ценности, лезть в их семейный уклад, и, конечно, раздавит их независимость, которая сейчас во многом обеспечивается именно политикой такой большой страны, как Россия, уважающей самобытность и культуру всех соседей. В то же время Мхитарян призвал помнить, что в Великой Отечественной войне победу одержал советский народ, в составе которого плечом к плечу стояли представители разных национальностей. И в то время, как недруги пытаются стереть память об этом, наша задача — не дать этого сделать. «Все мы, живущие в разных странах бывшего Союза, не чужие друг другу люди. Мы были и должны оставаться друзьями друг другу и не дать врагам разрушить эту дружбу, скрепленную кровью наших дедов и отцов», — подчеркнул Мхитарян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление по миграционной политике сделал депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян на встрече с жителями своего округа в поселке Чурилово. По словам политика, несмотря на то что он вырос и живет в России и считает себя русским человеком, армянские корни дают ему возможность взглянуть на национальный вопрос с разных сторон. По его мнению, зачастую в основе конфликтов лежит намеренное разжигание национальной розни по заказу врагов России. «Я всегда старался вести себя в России достойно, предъявляю к себе завышенные требования при соблюдении норм и правил, принятых здесь. Всегда понимал и гордился тем, что Россия меня приняла, Россия меня вырастила, Россия меня сформировала таким, какой я есть. И я очень благодарен русскому народу, и считаю своим долгом приносить пользу стране», — заявил Мхитарян. Однако, как отметил депутат, далеко не все, кого России приняла у себя, готовы отвечать ей взаимностью. У кого-то просто не хватает воспитания, а кто-то злонамеренно вредит принявшей его стране. «Когда мы сталкиваемся с банальной невоспитанностью мигрантов, сразу ясно, что родители просто не научили их, как нужно вести себя в гостях. Но за таким поведением иногда кроется нечто большее — намеренное разжигание национальной розни по заказу врагов России. Как известно, это одна из целей западных государств, которую они даже не скрывают», — отметил Мхитарян. Депутат обратился к таким мигрантам с предостережением — если Запад достигнет своей цели, разрушит российское единство, следующими на очереди окажутся именно их государства. Запад начнет разрушать их религию, их традиционные ценности, лезть в их семейный уклад, и, конечно, раздавит их независимость, которая сейчас во многом обеспечивается именно политикой такой большой страны, как Россия, уважающей самобытность и культуру всех соседей. В то же время Мхитарян призвал помнить, что в Великой Отечественной войне победу одержал советский народ, в составе которого плечом к плечу стояли представители разных национальностей. И в то время, как недруги пытаются стереть память об этом, наша задача — не дать этого сделать. «Все мы, живущие в разных странах бывшего Союза, не чужие друг другу люди. Мы были и должны оставаться друзьями друг другу и не дать врагам разрушить эту дружбу, скрепленную кровью наших дедов и отцов», — подчеркнул Мхитарян.