Грозившая взорвать больницу свердловчанка имеет судимость

Женщина, которая грозила взорвать больницу в Верхотурье (Свердловская область), является местной жительницей и имеет судимость за кражи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Судимость за кражу», — поделился полковник Горелых.
Как ранее сообщало URA.RU, в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию не было. Однако на женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!