06 сентября 2024

Грозившая взорвать больницу свердловчанка имеет судимость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Личность подозреваемой уже установлена (фото из архива) Фото:

Женщина, которая грозила взорвать больницу в Верхотурье (Свердловская область), является местной жительницей и имеет судимость за кражи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Судимость за кражу», — поделился полковник Горелых.

Как ранее сообщало URA.RU, в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию не было. Однако на женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина, которая грозила взорвать больницу в Верхотурье (Свердловская область), является местной жительницей и имеет судимость за кражи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Судимость за кражу», — поделился полковник Горелых. Как ранее сообщало URA.RU, в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию не было. Однако на женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...