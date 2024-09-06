Происшествия Грозившая взорвать больницу свердловчанка имеет судимость 07 сентября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + Личность подозреваемой уже установлена (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Женщина, которая грозила взорвать больницу в Верхотурье (Свердловская область), является местной жительницей и имеет судимость за кражи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Судимость за кражу», — поделился полковник Горелых. Как ранее сообщало URA.RU, в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию не было. Однако на женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Женщина, которая грозила взорвать больницу в Верхотурье (Свердловская область), является местной жительницей и имеет судимость за кражи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Ее личность сотрудниками полиции уже установлена. Это местная ранее судимая женщина, 1963 года рождения… Судимость за кражу», — поделился полковник Горелых. Как ранее сообщало URA.RU, в Верхотурье женщина угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию не было. Однако на женщину завели уголовное дело и теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям