Медведев поймал на лжи Лондон из-за слов об Украине

Медведев назвал ложью обещания Лондона помогать Киеву 100 лет

12 сентября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Украина не протянет и 25-ти лет, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на обещание главы МИД Великобритании поддерживать Украину в течение ста лет. Он заявил, что это ложь. По словам Медведева, Украина не протянет и 25-ти лет. «Украина не продержится и четверти этого срока», — высказался Медведев на своей странице в соцсети Х. Он также предположил, что сама Британия может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшем будущем. Он упомянул российские гиперзвуковые ракеты как фактор, способный «помочь» в случае необходимости. Ранее Медведев заявил, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. При этом он отметил, что для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. Сегодня Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, добавил Медведев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на обещание главы МИД Великобритании поддерживать Украину в течение ста лет. Он заявил, что это ложь. По словам Медведева, Украина не протянет и 25-ти лет. «Украина не продержится и четверти этого срока», — высказался Медведев на своей странице в соцсети Х. Он также предположил, что сама Британия может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшем будущем. Он упомянул российские гиперзвуковые ракеты как фактор, способный «помочь» в случае необходимости. Ранее Медведев заявил, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. При этом он отметил, что для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. Сегодня Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, добавил Медведев.