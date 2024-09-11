11 сентября 2024

Медведев поймал на лжи Лондон из-за слов об Украине

Медведев назвал ложью обещания Лондона помогать Киеву 100 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Украина не протянет и 25-ти лет, считает Дмитрий Медведев Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на обещание главы МИД Великобритании поддерживать Украину в течение ста лет. Он заявил, что это ложь. По словам Медведева, Украина не протянет и 25-ти лет.

«Украина не продержится и четверти этого срока», — высказался Медведев на своей странице в соцсети Х. Он также предположил, что сама Британия может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшем будущем. Он упомянул российские гиперзвуковые ракеты как фактор, способный «помочь» в случае необходимости.

Ранее Медведев заявил, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. При этом он отметил, что для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. Сегодня Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, добавил Медведев.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на обещание главы МИД Великобритании поддерживать Украину в течение ста лет. Он заявил, что это ложь. По словам Медведева, Украина не протянет и 25-ти лет. «Украина не продержится и четверти этого срока», — высказался Медведев на своей странице в соцсети Х. Он также предположил, что сама Британия может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшем будущем. Он упомянул российские гиперзвуковые ракеты как фактор, способный «помочь» в случае необходимости. Ранее Медведев заявил, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. При этом он отметил, что для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. Сегодня Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, добавил Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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