Медведев рассказал о возможности уничтожить Украину еще в нулевые

Медведев: Россия могла бы свернуть шею киевскому режиму еще в 2000-х

17 июля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Медведев допустил возможность России разобраться с Украиной еще в нулевые Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. Однако, по его словам, для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. «Стоило ли начать спецоперацию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые… С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи», — отметил Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что вмешательство НАТО было практически неизбежным, вопреки заверениям о дружбе и партнерстве. Однако сегодня, по мнению Медведева, Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что спецхимия является критически важным инструментом для достижения российских целей на Украине. Об этом он сказал во время совещания на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что Россия могла бы решить вопрос с киевским режимом еще в начале 2000-х годов. Однако, по его словам, для подобных действий было необходимо накопление экономической и военной мощи. «Стоило ли начать спецоперацию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые… С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи», — отметил Медведев в интервью газете «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что вмешательство НАТО было практически неизбежным, вопреки заверениям о дружбе и партнерстве. Однако сегодня, по мнению Медведева, Россия стала намного сильнее и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что спецхимия является критически важным инструментом для достижения российских целей на Украине. Об этом он сказал во время совещания на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз».